Torna la musica dal vivo col Rock Music Festival che si svolgerà alla Fly Music Arena di Besenello con tre date in calendario.

Si parte il 29 agosto con “ Killer Queen” – gruppo fiorentino e prima band dei Queen in Europa, sulle scene da 25 anni – che proporranno i brani di maggior successo della formazione di Freddy Mercury.

Il 12 settembre spazio al cantante pianista definito dalla stampa come nuovo fenomeno del rock and roll italiano, Matthew Lee che porterà in Trentino una tappa del suo “ Legends” Summer Tour 2020.

Si tratta di un omaggio alle leggende del rock dagli esordi agli anni ‘50 e 60 fino alla scena contemporanea. Il Rock Music Festival andrà a concludersi il 26 settembre con Abba Show che sarà una performance di luci, costumi, coreografie a metà tra il concerto ed il musical che farà rivivere la magica atmosfera degli Abba.

Il Fly Music Arena di sviluppa su una superficie di 6 mila metri quadrati, con un palco lungo 14 ed una platea di 1500 metri quadrati.

L’Arena Fly Music di Besenello è un unicum in Trentino, un tempio per la musica e lo spettacolo dal vivo che ha iniziato la sua attività lo scorso anno con due eventi dedicati alla musica dei Pink Floyd. Un vero e proprio centro di divulgazione e sperimentazione musicale, Già aperte le prevendite sul sito www.progettoeventi.it (biglietto unico per Killer Queen e Abba Show, 27 euro – Matthew Lee 33 euro).

Prevendite: www.progettoeventi.it – telefono 199.208.002. Tutti i concerti avranno inizio alle 21.

