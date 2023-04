Turismo, orsi, lupi e convivenza: alcune risposte e considerazioni dai lettori

Pubblicità

Continua – particolarmente acceso – il dibattito riguardante la presenza degli orsi in Trentino ed il destino di JJ4 e dei suoi tre cuccioli.

Dopo la pioggia di mail e commenti arrivate nei giorni scorsi in redazione (QUI link), anche nelle ultime 24 ore sono arrivate considerazioni differenti e molto interessanti.

Fausta Gheda Antonini – dopo aver letto una delle lettere arrivate in redazione (QUI link) afferma: "Sono della stessa opinione del sig. Arosio circa la presenza di orsi e lupi nel Trentino. Sono decisamente troppo numerosi ormai e gli stessi promotori del "Life Ursus" si sono lasciati prendere la mano, impreparati al loro numero crescente ogni anno. Anch'io da più di cinquant'anni trascorro le mie vacanze a San Lorenzo Dorsino. Prima di me i miei genitori e da quando sono nati pure i miei figli e nipotini. Soprattutto per i miei nipoti che amano esplorare i sentieri del Brenta sono ora in ansia. Come si può uscire per una passeggiata, un picnic senza il timore di incontri ravvicinati con questi animali? Purtroppo per noi è difficile cambiare luogo delle vacanze perché tanto "innamorati" di San Lorenzo Dorsino da circa una ventina di anni abbiamo acquistato casa lì e usualmente appena possiamo lasciamo la nostra città natìa Brescia per raggiungere la "nostra" montagna e godere dell'aria limpida e dei riposanti boschi trentini. Spero si possa giungere quanto prima ad una soluzione dell'attuale grosso problema. Da "ignorante"in materia un suggerimento: non è che si possa fare una selezione annuale come per i cervi, camosci, mufloni…? E mantenere un numero accettabile pure per orsi e lupi?"

Stessa lettera letta, ma differente risposta. Roberto la Bella scrive: “Ho letto con interesse la mail del signor Ferruccio, quello che mi stupisce oltre ovviamente alla poca informazione che ha dimostrato il signore in questione sulla vita e sulle abitudini degli animali selvatici, mi stupisce anche molto l’incapacità di capire che orsi e lupi non sono una peculiarità del territorio del Trentino ma che di sicuro ne troverà anche in Piemonte e valle d’Aosta e aggiungo per fortuna. Spero che il signore in questione non abbia problemi nelle nuove località di villeggiatura ma sono sicuro che non ne avrebbe avuti neanche in Trentino dove sposterò la mia residenza entro quest’anno. Spero anche di incontrare lupi e orsi in quanto animali stupendi e docili sempre se non disturbati con dei cuccioli vicini ma questo lo fa qualsiasi mamma umana.”

Anche Alessandra Brunetti si unisce alle risposte: “Vorrei dire al sig. Arosio che io in Trentino ho trascorso molto tempo, lo frequento da quando ero bambina (e ora sono ormai ultracinquantenne) ma quello che mi porterà, mio malgrado, a non metterci più piede, non è la paura di orsi e lupi ma quella della incapacità umana di gestire una questione che riguarda esseri viventi, non pacchi. Ho paura di chi in tutti questi anni non ha pensato a prevenire e educare popolazione residente e turisti in caso di eventuali incontri con quelle creature, a insegnare che non è necessario armarsi fino ai denti ma semplicemente evitare alcune zone o azioni. Noi siamo sempre convinti di essere i padroni del Mondo. È comodo sfruttare l’immagine di quegli animali per attirare turismo di ogni tipologia e poi, quando si palesa il problema perché mal gestito o volutamente ignorato per troppo tempo, urlare a gran voce che ci sono troppe bestie selvatiche in giro e vanno “rimosse”. Ma mi chiedo: chi è la bestia?”

Anche alla lettera dell’avvocato Stefano Sforzellini (QUI link) sono arrivate parecchie risposte. Maurizio Benvenuti afferma infatti che “Concordo pienamente con quanto espresso dallo stesso. (…) Dato che l’orsa è stata catturata in pochi giorni, non si poteva usare la stessa efficienza prima che accadesse il tragico fatto, in modo da ripristinare il radiocollare e tenerla sotto controllo? Probabilmente il povero Andrea Papi sarebbe ancora vivo.”

Pubblicità



Giorgio de Pellegrin risponde poi “Privare una mamma Orsa del suo compito di proteggere ed accudire i propri cuccioli non vi sembra che possa rappresentare un caso di crudele maltrattamento! L’uomo nel suo delirio di onnipotenza pensa di essere il padrone assoluto della natura avendo scordato di esserne solo una parte e non sempre la migliore! (…) Nei mari ci sono pericoli a cui noi possiamo andare incontro e allora se uno squalo attacca un umano li uccidiamo tutti! La sicurezza si raggiunge non uccidendo gli animali ma studiandone i comportamenti e comportarsi di conseguenza con la dovuta conoscenza e prudenza!”

Davide Peli, invece, risponde che “Sono da sempre un estimatore del Trentino soprattutto della zona delle Dolomiti di Brenta, e della Val D’Algone. Da qualche anno preferisco a malinquore non frequentare più la zona né farci le vacanze a causa del grosso proliferare degli orsi. Sono davvero troppi, e quando soggiornavi in vacanza con la famiglia giravo per i boschi, da solo o con il cane, ora mi sento di correre un pericolo inutile, e soprattutto dopo un anno di sudato lavoro è giusto trovare un posto che oltre che bello, oltre ad avere un legame affettivo visto gli anni passati e ricordi di gioventù, deve essere soprattutto rilassante. Con la famiglia da qualche anno abbiamo optato per ferie in altri luoghi.”

Lucia Zennaro, invece, si arrabbia con la gestione del progetto e dice che “A differenza delle mail già pubblicate sul vostro profilo social, le vacanze in Trentino non le faccio ormai da anni, da quando avete dimostrato totale incapacità nella gestione del progetto Life Ursus, per il quale peraltro prendete i fondi UE. In una regione estremamente cementificata, volete far credere che il problema siamo gli orsi che fanno gli orsi, sopratutto quando sono femmine. Vergognatevi e imparate dall’Abruzzo come si gestiscono orsi e come possano vivere in armonia con le comunità. (…) Io le vacanze continuo a farle in Alto Adige, che l’ambiente lo rispetta davvero.”

Silvia Lambri, da Piacenza, racconta invece che “Sono più di 20 anni che vengo in vacanza da voi. Purtroppo, ogni anno faccio solo una settimana a causa del mio lavoro che non mi consente di proseguire più a lungo. Ho visitato tanti posti e li visito tutt’ora, perché la vostra montagna ha dei paesaggi a vista mozzafiato, si possono effettuare diverse tipologie di sentiero, ed infine si respira aria buona. Ho fatto tante escursioni, tra le quali quella di Madonna di Campiglio e le cascate di Vallesinella, in cui prima di intraprendere il sentiero sono presenti appositi cartelli con le indicazioni da attuare in caso di avvistamento e presenza di orsi. Essendo un’educatrice professionale e tecnico comportamentista mi permetto di dire la mia riguardo la questione “orso”: penso che non esista alcun animale “cattivo” che voglia fare del male all’uomo, ma difendere il proprio territorio, guidato sempre e comunque dal proprio istinto. Se tutti ci attenessimo a quanto prescritto dai cartelli e dai consigli degli esperti della montagna e degli animali, probabilmente ridurremmo sensibilmente fatti come quello occorso recentemente al ragazzo purtroppo deceduto. Nonostante quanto accaduto continuerò a frequentare le stupende montagne trentine, pur sapendo che in natura nulla è sicuro; sta a noi comportarci in maniera adeguata e rispettare i rispettivi spazi, nel rispetto della fauna, qualsiasi essa sia, ivi compresa quella selvatica.“ Da Verona, Anna Fratti ci scrive: “Frequento il vostro splendido Trentino da oramai più di vent’anni e, finalmente dopo non pochi sacrifici, insieme a mio marito ho coronato un sogno acquistando un appartamento in un delizioso residence a Cogolo in Val di Pejo. (…) Alla notizia della cattura di JJ4, non nascondo di aver tirato un sospiro di sollievo. Anche se l’attenzione non dovrà mai essere abbassata, essendoci altri esemplari problematici in libera circolazione… Sono stata la scorsa settimana nei boschi: l’emozione di incontrare passeggiando cervi, scoiattoli, lepri, osservare il volo delle aquile non ha eguagli, seppure ad ogni rumore un po’ di agitazione mi assaliva. Chi ama la montagna non riesce a stare lontano dal bosco, il profumo, i colori, la flora e la fauna sono davvero terapeutici e rigeneranti. Amo anche gli animali ma dinnanzi all’accaduto sono fermamente convinta che debba prevalere la razionalità. Il povero Andrea è stato strappato alla vita troppo presto, un genitore non dovrebbe mai sopravvivere alla morte di un figlio. L’orsa dev’essere soppressa. Tornerò, sicuramente presto, (…) lontana dalle mie adorate montagne non ci so stare.”

E sulla presenza di orsi si espone anche Lorenzo Ferretti: “Questa situazione è da un po’ di tempo che mi infastidisce. La presenza dell’Orso e dei Lupi è una cosa non indifferente. D’accordo che ci sono sempre stati, d’accordo tutto quel che si vuole. Ma anche per noi esseri umani c’è bisogno di quiete e tranquillità, di passeggiate rigeneranti, naturalmente in sicurezza. Io penso che l’orso e i lupi, non sai mai quello che gli passa per la testa, come d’altra parte è così anche per l’uomo. (…) Una domanda le persone in MBK o un runner come fanno a muoversi lenti? Il mondo è cambiato e purtroppo per loro non c’è posto nelle nostre piccole montagne, piene di rifugi e malghe. Cosa si fa, le chiudiamo tutte?”.

Andrea Borsic si unisce al coro e scrive: “Anche io ho amato il Trentino per anni e pensavo fosse una terra fortunata, sia per la sua natura sia per la sua amministrazione. L’ideologia animalista ha prevalso sulla ragione e sulle ricchezze della regione: il turismo e l’agricoltura. Parlo di ideologia, perché chiunque avesse un po’ di logica ed interesse vero nel bene degli animali, avrebbe capito che orsi e lupi se ne stavano bene dove erano, senza doverli prelevare ed importare in regioni ormai troppo popolate dall’uomo, dove la convivenza non sarà mai felice né per l’uomo né per gli animali. Penso che a fine stagione la regione tirerà due conti su come è andato il turismo. Noi turisti abbiamo sempre amato ed apprezzato la possibilità di godere della vostra natura splendida. Ora, al di là dei rischi concreti che vi sono, ma perche’ mai andare a fare una gita a piedi o in bici se si deve stare con l’orecchio teso tutto il tempo per sentire se arriva un orso o un lupo? Dispiace veramente che un territorio che e’ una gemma, e che è sempre stato consapevole della propria ricchezza, abbia deciso distruggere un’industria del turismo costruita in decenni.” Maria Cristina Maggioni ci racconta che “Sono un’appassionata di montagna sia invernale sia estiva, purtroppo siamo rimasti tutti scioccati e devastati per quello che è successo al povero ragazzo di Caldes, località che conosco bene poiché sono anni che frequento la Val di Sole, splendida vallata con panorami unici al mondo. Sono dispiaciuta e, sarò sincera, in difficoltà perché ogni anno passo con la famiglia più di un mese in Trentino, proprio nella valle colpita da questa tragedia, sono praticamente una mezza montanara e amo tantissimo il vostro territorio. Ogni anno arrivano turisti da tutte le parti per ammirare questi posti e famiglie con bambini piccoli, proprio per questo motivo mi auguro che entro i mesi estivi (anche prima) risolviate il problema della pericolosità dei sentieri di montagna ma anche dei paesi stessi, gli abitanti sono terrorizzati per quanto è successo, hanno paura di uscire di casa e non credo sia giusto lasciare queste comunità in questo stato di malessere. Sicuramente i responsabili del progetto Life Ursus dovranno rispondere a tutto questo.” Alfredo Avesani scrive poi: ” È da anni che vengo con la mia MBK in trentino a percorrere le vostre meravigliose piste ciclabili con i miei amici, ma da quello che sento e vedo spesso queste piste sono percorse anche dagli orsi. Sinceramente ora non ce la sentiamo di rischiare così tanto, anche perchè i casi ormai sono numerosi. Sembra che la tutela dell’orso sia più importante delle vite umane. Ci spiace, ma in Trentino con la bici non ci vedranno più.”

Pubblicità