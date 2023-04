Orso: «No a decisioni basate sulla crudeltà»

Pubblicità

Pubblicità



Egregio Direttore,

in questi giorni si sente di tutto sulla questione degli orsi del Trentino e farsi un’opinione è tutt’altro che semplice

L’orrore per la morte di quel povero ragazzo però si sta prolungando ed evolvendo nell’orrore per la triste sorte riservata a questa famiglia di orsi che hanno come unica colpa quella di essere animali e comportarsi come comanda il proprio istinto.

Pubblicità Pubblicità

Non ho soluzioni nel cappello ma di certo la prigionia e la sorte conseguente dei cuccioli non mi consola della morte del ragazzo che ha fatto una fine spaventosa.

Penso che tutta la storia di questa maldestra introduzione di animali in nome di una naturalità che non esiste più ci dovrebbe insegnare un approccio più saggio nei confronti dell’ambiente

Non possiamo fare e disfare a nostro piacimento ma compiere azioni che tengano conto di tutte le conseguenze come quelle sotto i nostri occhi Pubblicità Pubblicità

Mi metto nei panni dei residenti e credo non sia facile per loro convivere con questo problema. E allora? Occorrerà prendere decisioni ponderate che non siano basate sulla crudeltà ma bensì sull’umanità attingendo ai valori positivi di cui gli esseri umani sono capaci quando vogliono

Le soluzioni facili danno sempre problemi e lo vediamo anche nella vita quotidiana. Occorre impegno e umiltà per lavorare a soluzioni condivise e nel rispetto di tutti.

Non è facile ? Lo sappiamo, ma ciò non toglie che ci si debba provare.

Paolo Gualdi Potete inviare le email al direttore da inserire nella rubrica «io la penso così» scrivendo a: [email protected] – (La vostra opinione conta, sempre…)

Pubblicità Pubblicità rel="nofollow" Pubblicità Pubblicità