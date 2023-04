Orsi, anche gli albergatori altoatesini sono preoccupati: “Urge un intervento”

Pubblicità

Quanto accaduto in Trentino con l’uccisione di Andrea Papi da parte dell’orsa JJ4 sta scuotendo gli animi di tutta Italia, ma soprattutto nelle regioni vicine come l’Alto Adige.

Manfred Pinzger, presidente dell’Unione albergatori e pubblici esercenti, all’Ansa racconta come il territorio trentino non sia sufficiente per circa 150 orsi e quindi è urgente prendere provvedimenti.

Il Presidente dell’Unione albergatori specifica inoltre che la vicinanza dell”Alto Adige al Trentino e soprattutto dalla val di Non potrebbe diventare facilmente meta di orsi, esattamente come dimostrano casi isolati già avvenuti. Pinzger infine dichiara: “Urge un intervento sugli orsi e lupi prima che si verifichino altri attacchi“.

