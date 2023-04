Sigle e numeri… come nascono i nomi degli orsi?

Pubblicità

Sigle, numeri, iniziali… quando si tratta di nomi e di animali è sempre un po’ complicato riuscire a districarsi in tutte le sfaccettature della questione.

I dieci orsi capostipiti del progetto “Life ursus” sono stati portati dalla Slovenia in Trentino tra il 1999 e il 2002 e tutti avevano già dei nomi slavi: Mazu, Joze, Gasper (i maschi) e Kirka, Irma, Jurka, Vida, Brenta, Maya, Daniza (le femmine).

“Nei primi tempi gli orsi venivano chiamati con le iniziali dei genitori, mentre dopo pochi anni i responsabile del progetto di ripopolamento in Trentino hanno adottato il sistema che si usa in tutta Europa, identificando gli esemplari in base al sesso e al numero progressivo di identificazione.” si legge su ANSA.

Facciamo un esempio pratico con l’orsa al centro delle attuali polemiche, la 17 enne JJ4: lei si chiama così perché è la quarta figlia di due capostipiti di “Life Ursus”, Joze e Jurka. Al momento della cattura era accompagnata da tre cuccioli di due anni.

Altri nomi noti sono: JJ1 (noto come Bruno) ucciso poi in Baviera nel 2006 perché troppo confidente e autore di varie aggressioni e uccisioni ad animali in Austria e Germania; JJ3 uccisa invece nel 2008 nel cantone svizzero Grigioni centrale e JJ2 di cui però non si sa più nulla dal 2006 e che si ipotizza (voci mai confermate dice ANSA) possa essere stato ucciso illegalmente in Val Venosta.

Altri soggetti “familiari” ai lettori possono essere MJ5, figlio dei due capostipiti di “Life Ursus” Maya e Joze, altro soggetto a rischio abbattimento perché troppo confidente e autore dell’aggressione a marzo in Val di Rabbi ai danni di Alessandro Cicolini.

C’è poi M62, che non discende direttamente dai capostipiti di “Life Ursus” ed il cui nome deriva dal sesso e dal numero di identificazione: M = maschio e 62 il numero.

Come M62 anche M49, ovvero “Papillon” (M = maschio e 49 il numero), che ora si trova al Casteller. M49 è noto per aver tentato la fuga dal centro faunistico nel 2019 e nel 2020.

