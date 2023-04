Pubblicità

Egregio Direttore,

in merito al dibattito aperto in conseguenza alla tragica scomparsa del giovane runner ucciso da un orso, penso siamo arrivati ad argomentazioni che rasentano il delirio.

Viviamo, in generale, in un tempo in cui sembra che la persona non conti più nulla. Con tutto rispetto per la fauna che popola i nostri boschi, sempre fauna resta.

Da 40 anni trascorro buona parte dell’anno in montagna pur provenendo da una città di mare. Ho una casa nelle Alpi venete ma almeno 10 anni li ho trascorsi in vacanza in Val di Sole, insegnando ai miei tre figli a camminare proprio tra i boschi.

Sono cresciuti con un grande amore per la montagna che hanno trasmesso a loro volta ai figli ancora piccoli. Amore che significa reciproco rispetto, ma dove il valore della persona è imprescindibile.

Gli animali non vanno cacciati per il gusto di cacciare, non possono essere preda e dunque vittime di stupidi passatempi. Fatto salvo questo, non si possono fare difese ideologiche a prescindere.

Quando l’incolumità delle persone è in pericolo non si può esitare ad abbattere o a spostare animali in grande concentrazione.

Se per una persona che vive stabilmente in montagna la convivenza con animali aggressivi può essere accettata seppure con timore, chi oggi può decidere a cuore leggero di trascorrere le proprie vacanze magari con i propri figli, nelle Alpi orientali che pullulano di orsi e lupi a seguito di un dissennato ripopolamento?

Io stessa che amo fare lunghe camminate da sola tra i boschi, ho incontrato un mese fa un orso. Ero nei boschi sopra la mia casa, nelle alpi venete, da sola nel bosco.

L’ho incontrato mentre raschiava il tronco di un albero con le zampe. Era a circa 100 metri da me, in piena luce, alle ore 12. Per mia fortuna mi ero appena fermata a scambiare a viva voce alcune informazioni con una coppia di turisti. Sentendo il vociare, l’orso si è buttato nel bosco. Ma se questa fortuita casualità non fosse accaduta?

Chi vive in città aspira alla montagna e quindi ai boschi e all’aria aperta per rigenerarsi, ma chi ora può scegliere a cuore leggero la propria vacanza in Trentino o nelle Alpi venete che oltre agli orsi vedono una grande concentrazioni di lupi?

Inviterei chi ha responsabilità di governo e di sviluppo delle imprese turistiche a prendere seri provvedimenti.

Sono totalmente ridicole le raccomandazioni che popolano il web sui vari comportamenti da adottare in caso di incontri ravvicinati. Gli animali, perché tali sono, hanno reazioni totalmente imprevedibili perché infinite sono le situazioni che possono scatenare reazioni aggressive e potenzialmente mortali.

Io stessa ora ho una grande paura ed è come se mi fosse stata rubata una parte di me: poter tranquillamente godere e assaporare la bellezza e la pace che solo le nostre montagne sanno trasmettere.

Grazie dell’attenzione

Lettera firmata, con richiesta di anonimato

Potete inviare le email al direttore da inserire nella rubrica «io la penso così» scrivendo a: [email protected] – (La vostra opinione conta, sempre…)