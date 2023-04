Punto d’Incontro alle Bellesini: dalla primavera del 2024 per 8 mesi, poi potrebbe diventare un ostello sociale

Pubblicità

Pubblicità



Oggi, mercoledì 19 aprile, è avvenuto presso palazzo Geremia l’incontro tra il comitato di Cristo Re che si è schierato contro lo spostamento del punto d’incontro alle ex scuole Bellesini e il Sindaco Franco Ianeselli. Il comittato ha consegnato al Sindaco anche circa 600 firme raccolte con la petizione contrarie appunto al trasferimento.

Presenti all’incontro oltre al Sindaco anche il comandante della polizia Municipale Sattin, il vice comandante Adami e per il comitato Roberto Conci, Mario Garavelli e Alessandra Righi.

Un incontro durato circa un’ora dove si sono affrontate le possibili criticità dell’insediamento del punto d’incontro dentro il rione di Cristo Re. «Un incontro tutto sommato positivo per alcuni aspetti – dichiara il portavoce del comitato Conci – meno purtroppo per altri»

Pubblicità Attiva/Disattiva audio qui sotto

Pubblicità

Il sindaco ha confermato che il punto d’incontro sarà spostato alle ex Bellesini in modo temporaneo a partire dalla primavera del 2024. Il trasferimento durerà dai 6 agli 8 mesi.

La struttura sarà usata esclusivamente come mensa per i bisognosi e non verranno al suo interno costruite le docce. Coloro che vorranno lavarsi lo faranno presso l’opera Bonomelli.

«Finalmente quindi si è parlato di tempi – aggiunge Roberto Conci – dopo discorsi vaghi e voci discordanti. Altro punto dove abbiamo avuto delle rassicurazioni è il controllo del territorio. Il sindaco infatti, davanti ai vertici della polizia municipale, ha promesso maggiori controlli nei dintorni delle ex Bellesini durante la permanenza del punnto d’incontro. Saranno presidiati in modo costante infatti i giardini di piazza Cantore e le zone limitrofe con la Polizia Municipale, quella di Stato e probabilmente anche con alcuni membri dell’associazione polizia di Stato»

Pubblicità Pubblicità



Si è parlato anche di organizzare piccolo eventi per far conoscere il lavoro svolto dentro il punto d’Incontro, alfine di conoscere maggiormente il lavoro e l’organizzazione della struttura per così tranquillizare i residenti e i commercianti.

Per quanto riguarda l’utilizzo delle ex Bellesini dalla fine del 2024 in poi il sindaco ha ipotizzato che la struttura potrebbe diventare un ostello sociale a disposizione (a pagamento) per le persone che hanno un lavoro ma che non riescono a trovare casa in affitto.

Tra queste magari anche qualche padre separato che non riesce per mille motivi a far quadrare i conti alla fine del mese. Se così fosse tramonterebbe definitivamente la possibilità che le ex Bellesini diventino sede delle associazioni di volontariato e della circoscrizione.

«Questa evenienza la vediamo come negativa – conclude Conci – infatti il precedente Sindaco (NdR – Andreatta) attraverso una delibera aveva deciso di utilizzare le scuole per dare finalmente una sede alle molte associazioni che per fare le riunioni devono trovarsi al bar. Ricordo anche che la sede della circoscrizione di via Buonarroti sta andando in pezzi, e poteva essere un’occasione per il trasferimento sicuramente più centrale rispetto al rione»

Il comitato ha elencato al sindaco anche le criticità del rione, e la mancata valorizzazione di determinate aree. Il Sindaco si è offerto di dare una mano nel merito.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità