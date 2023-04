Proteste, boicottaggio e social infuocati: il Trentino attaccato su tutti i fronti

Pubblicità

Sui social, gli hashtag #BoicottaIlTrentino e #TrentinoVergogna sono particolarmente seguiti, specie nelle ore successive alla cattura di JJ4 (QUI articolo).

“Quest’anno non verrò in #trentinovergogna . Mi dispiace, ma non intendo sostenere chi non tutela gli animali e la natura e conseguente il nostro futuro. #BoicottaIlTrentino” twitta KriCristina.

Un altro utente con un nickname fantasioso scrive invece “#IoStoConJJ4 Ha fatto solo quello che ogni genitore fa. Difendere il territorio e i propri cuccioli. Il #bosco è degli orsi. L’#oceano è degli squali. La #montagna è delle valanghe. La #città è degli animali umani. #BoicottaIlTrentino“.

E ancora, Matteo N. scrive “Una gestione idiota, da parte di idioti, che ha portato ad una “soluzione” idiota. Casa a Vipiteno venduta, quegli omuncoli non vedranno più i miei soldi. #BoicottaIlTrentino“; Francesco P. twitta “Se non liberano mamma orsa, o peggio se l’ammazzano, per quanto mi riguarda il Trentino sarà come se l’avessero cancellato dalla carta geografica. Neanche a prendere un caffè mi ci fermerò più.”

Massimo M. twitta “Ho sempre amato il Trentino che è stato spesso metà delle mie vacanze, ma un’orsa è i suoi cuccioli non possono pagare per la cattiva gestione della fauna selvatica… Se non si cambia non comprerò più neanche una mela dal Trentino… #BoicottaIlTrentino” supportato anche da Milla M, che scrive “Se l’orsa JJ4 verrà abbattuta io non entrerò mai più in #Trentino e cercherò di convincere più persone possibili a fare altrettanto. Boicottare il Trentino in tutti i modi.“

La rabbia degli animalisti dilaga ancora sui social e “dedica” anche più di un hashtag al presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti.

Sono centinaia i tweet di persone che assicurano che non faranno mai più vacanze in Trentino Alto Adige né compreranno mele o prodotti di quel territorio. Insomma, a vedere dai tweet sembra che strano pochi quelli a tornare per le vacanze in regione.

E anche dalle varie associazioni animaliste si è alzato un coro di proteste, con voce anche dai loro vertici.

In una nota stampa, Walter Caporale, Presidente degli Animalisti Italiani ha dichiarato “Fugatti non si trasformi da governatore ad assassino. Che le sue mani non vengano insanguinate. Ora la forestale si preoccupi immediatamente dei due cuccioli di orso rimasti senza mamma. Si tratta di una storia indegna: una regione intera contro una sola mamma. La vostra cattiveria, il vostro sadismo, la vostra forza bruta da vigliacchi ricadrà sui vostri figli e sulle nostre coscienze”

Senza contare che AIDAA – ieri – ha direttamente querelato Fugatti (QUI link) per i reati di maltrattamento di animali e per istigazione a delinquere.

Nel mentre, sale la preoccupazione per possibili manifestazioni: domenica 23 è in programma una protesta contro il Centro faunistico Casteller dove l’orsa è al momento rinchiusa, mentre in una nota del Partito Animalista Europeo diffusa ieri si sta organizzando una protesta sotto casa del presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti (QUI link).

Oipa Trento e LNC programmano di incontrarsi il 21 aprile, mentre Lav preme per farsi ascoltare dal presidente della Provincia di Trento riguardo allo spostare JJ4 all’estero.

