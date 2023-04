“Orso, la realtà nascosta al «popolino» per pulirsi la coscienza”

Pubblicità

Egregio Direttore,

l’orsa assassina è stata catturata ed internata nel lager di Casteller, in attesa del patibolo. Giustizia è fatta? Non proprio. Nei boschi vagano tre creature innocenti, private della madre nel periodo più delicato, quello dello svezzamento, dove la madre li protegge da altri simili e dai pericoli ed insegna loro l’ arte della sopravvivenza nei boschi.

Ma per i soloni di piazza Dante sono perfettamente autonomi, esattamente come lo è Mamma Provincia nel caso remoto rimanesse senza le generose contribuzioni dello Stato.

La realtà è ben diversa e nascosta al popolino, da rassicurare a tutti i costi a mezzo della stampa, ancora una volta serva e compiacente.

I sudditi non devono sapere che i cuccioli di orso nati in pieno inverno con le dimensioni di un porcellino d’ india e dal peso di mezzo kg debbono raggiungere prima dell’ inverno successivo il peso di almeno 20 kg per sopravvivere e che nel primo anno la presenza della madre è indispensabile per insegnare loro a procurarsi il cibo, scartare le piante velenose, conoscere ed evitare pericoli. Fate un po’ voi se questi poveri disgraziati, lasciati a pochi mesi dalla nascita senza la loro guida sono del tutto autonomi.

Ma che razza di decisione è quella che strappa una madre ai propri figli e li mette in condizione di morire? Solo pura vendetta, condita dalla menzogna che nasconde un profondo letargo.

Non dell’ orso, che segue la natura, ma del “provinciale” ( scrivo al singolare ma non è uno: sono tanti, troppi… ) inetto, apprendista stregone maldestro, che ha deciso di ripopolare l’ orso, ma non ha controllato e gestito.

Quello che, pur sapendo che la popolazione dei plantigradi aveva raggiunto da un pezzo l’ obbiettivo, ha continuato a non fare nulla per modificare o fermare il progetto iniziale, speriamo non solo per continuare ad incassare danari.

Quello che dopo un primo periodo iniziale di controllo assoluto sugli esemplari che si stavano riproducendo, ha pensato bene che i radiocollari non servivano più o costavano troppo.

Quello che ha pensato che i corridoi faunistici per la dispersione verso altre montagne degli esemplari in eccesso non si avevano da fare per non turbare il turismo.

Quello che ha pensato di non educare la popolazione alla convivenza o all’ autodifesa o di non istituire zone di rispetto integrale interdette agli uomini per lasciare i pace gli esemplari in riproduzione, perchè ogni metro quadro di territorio è buono per fare turismo. Quello che in definitiva non ha fatto il proprio lavoro per il quale è pagato da noi tutti.

Troppo facile oggi pulirsi la coscienza, e nascondere le proprie colpe con la menzogna, presentando ai parenti della povera vittima umana ed ai propri concittadini lo scalpo, non solo dell’ orsa, ma anche dei suoi cuccioli, che moriranno di stenti da soli sulla loro montagna.

Vergogna!

Avv. M.Stefano Sforzellini – Trento

