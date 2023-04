Orso, consiglio straordinario il 4 maggio. I Dem protestano: «Giunta preferisce le vacanze alle istituzioni»

Pubblicità

Pubblicità



Nel primo pomeriggio di ieri presso la Sala Quadri di Palazzo Trentini, si sono riuniti i Capigruppo del Consiglio provinciale presieduti dal Presidente Walter Kaswalder, in presenza del presidente della Giunta Maurizio Fugatti e dell’assessora Giulia Zanotelli, per valutare la richiesta di Consiglio straordinario sottoscritta dalle Minoranze per discutere il tema della gestione del Progetto Life Ursus.

La data fissata è quella del 4 maggio prossimo, quando l’organismo sarà convocato dalle ore 10.00 e fino alla conclusione dell’ordine del giorno.

L’ampio dibattito, seguito ad un aggiornamento del Presidente Fugatti sulle novità delle ultime ore, ha fatto emergere in maniera trasversale, in un momento istituzionalmente e umanamente tanto complesso per il Trentino, la volontà di fare fronte comune nel raggiungimento dell’obiettivo di revisione del progetto Life Ursus.

Tutti hanno espresso in diversa misura vicinanza alla Giunta e quello che è uscito è un messaggio di unità e compattezza nell’affrontare un tema di grande complessità, ma senza un colore politico.

Ad un patto, è stato sottolineato dalle Minoranze: che ci sia massima condivisione sul percorso e che venga riconosciuto che la nostra credibilità passa anche dal riconoscimento degli sforzi e del lavoro compiuti in passato su questo tema.

Il Presidente Maurizio Fugatti, che aveva formulato una richiesta di incontro con i Capigruppo per fare il punto della situazione, ha illustrato i diversi passaggi della vicenda, a partire dalla buona notizia di queste ore circa la cattura dell’orsa JJ4 che ora si trova al Casteller.

Pubblicità Pubblicità



Rispetto al decreto del Tar, ha informato il Presidente, lunedì sono stati depositati i documenti richiesti e si attende in queste ore il parere di Ispra, che già si era espressa favorevolmente rispetto all’abbattimento. Ieri alle 12 presso il Comitato per la sicurezza, ha aggiunto Fugatti, sono state valutate aggressività e pericolosità anche degli esemplari MJ5 (protagonista di episodi in val di Rabbi, con parere favorevole di Ispra) e M62 (un orso che ha avuto comportamenti non aggressivi, molto confidenti con gli abitanti sul quale stiamo attendendo a giorni la risposta da Ispra).

Questo per quanto riguarda i tre soggetti problematici. Nel frattempo siamo in attesa dell’appuntamento con il Ministero dell’ambiente che ha convocato il tavolo tecnico per parlare della gestione futura del progetto.

Noi abbiamo già rappresentato le difficoltà del territorio nel gestire un progetto che è andato oltre le intese originarie: 50 dovevano essere gli esemplari sostenibili e oggi ne abbiamo oltre 100, per di più concentrati in un’area del Trentino.

Il Ministro si è impegnato a convocare un tavolo per affrontare il tema e noi abbiamo raccomandato massima celerità, al netto della trattazione dei tre soggetti problematici. L’incontro dovrebbe avvenire se non questa la prossima settimana.

L’assessora Giulia Zanotelli ha percorso brevemente la storia dell’orsa JJ4 a cominciare dall’aggressione alla famiglia Misseroni del 2020, a seguito della quale non fu permesso alla Provincia né l’abbattimento, né la captivazione.

Nonostante le interlocuzioni con Ispra siano proseguite da allora fino alla fine del 2022 con richieste di rimozione dell’esemplare per episodi confidenziali e di pericolosità: il parere è sempre stato negativo. MJ5 è un maschio molto grosso e non radiocollarato (i maschi sono più mobili delle femmine), mentre MJ2 è radiocollarato: si tratta di un soggetto avvistato con frequenza, che scorazza nei centri abitati e nelle campagne, tenendo comportamenti confidenti che difficilmente potranno essere invertiti.

Va infine compreso come procedere con la restante presenza di orsi sul territorio, auspicando nella collaborazione di tutte le istituzioni per intervenire celermente e procedere ad un contenimento della popolazione sul territorio trentino.

A margine dell’incontro il Pd ha definito le argomentazioni adottate non dignitose per l’Autonomia trentina. I motivi fondamentalmente sono due.

Il primo è che l’aula consiliare del Palazzo della Regione, dove si svolge normalmente il consiglio provinciale, non è disponibile per lavori fino al 4 maggio. «Prendiamo così atto che l’autonomia trentina non è in grado di trovare un altro luogo per poter svolgere i lavori del proprio Organo parlamentare».

La seconda motivazione adottata è che diversi consiglieri avrebbero già comunicato al Presidente Kaswalder che la settimana prossima faranno il ponte e saranno in ferie. «Questa motivazione lascia esterrefatti – scrivono i Dem in un nota – perché le Istituzioni vengono prima, e se qualcuno ritiene di andare in ferie, sono scelte personali sue, che non dovrebbero incidere sul lavoro del Consiglio provinciale. Prendiamo quindi atto che la questione riguardante l’orso non è ritenuta così rilevante da convocare un Consiglio straordinario, secondo i termini di Regolamento, per discuterne, magari proprio con il tentativo di concordare insieme una posizione forte, seria e condivisa. Attenderemo il 4 maggio, fiduciosi che i colleghi della maggioranza, tornati dalle ferie, saranno riposati e più predisposti all’approfondimento».

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità