Orsa JJ4: Pichetto, “va abbattuta, lo dice l’Ispra”

Come ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto a Mattino 5 ha oggi detto “mi trovo ad aver istituito un tavolo che riguarda non tanto JJ4 ma più complessivamente l’eventuale eccedenza di numero di orsi”e per quanto riguarda JJ4 “c’è la magistratura e da parte mia il braccio operativo del ministero dell’Ambiente è l’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

Quindi la valutazione del ministro si basa su quella dell’Ispra che in questo momento al tavolo a Trento ha espresso parere favorevole all’abbattimento”.

“Si sta ponendo un problema che dura da anni, dovuto alla scelta dell’uomo di ripopolare forzatamente con specie di orsi proveniente dalla Slovenia, dall’area dei Balcani e che non è stessa che abbiamo in Abruzzo, dove la convivenza è più facile” ha poi precisato Pichetto.

