«Non vuole più venire in Trentino? La capisco, ma non condivido»

Egregio Direttore,

ci tengo a rispondere alla lettera del sig. Ferruccio Arosio nella quale diceva che non ha intenzione di trascorrere ulteriori vacanze da noi in Trentino a causa degli orsi.

Io ho 31 anni e vivo qua da 20 anni, mio marito è nato e vissuto qua per 45 anni, abbiamo sempre passeggiato e girato ovunque: Val di Non, Val di Sole, Val di Rabbi, Val Gardena, Valsugana, Val dei Mocheni, non sto nemmeno qua ad elencarle tutte perché vi verrei a noia…

Ci tengo solo a dire che l’orso, se non viene importunato, o se non si sente minacciato quando ha i cuccioli con sé, come dimostrato da decine e decine di studi scientifici e come segnalato non so più quante volte, non attacca, anzi fugge dall’essere umano.

Se ancora qualcuno non ha chiara questa cosa è un grosso problema. Premetto che non sono animalista sfegatata anche se amo gli animali, ma vi assicuro che ammazzare un essere vivente così non ha senso e non risolve il problema.

Sia io che mio marito lavoriamo in sanità pubblica e vediamo morire persone giorno dopo giorno, e sinceramente in tutti questi anni di attacchi di orsi alle persone, così a gratis, non ne è ancora accaduto nessuno, erano 150 anni che non succedeva un simile episodio.

Mi dispiace profondamente per la famiglia del ragazzo ma evidentemente l’orsa aveva con sé i cuccioli come è stato poi stabilito, si è spaventata e di conseguenza ha difeso la prole seguendo il suo istinto, vogliamo fargliene una colpa?

Qualunque madre difenderebbe i suoi figli se li pensasse in pericolo, o sbaglio? A molti di noi e nostri conoscenti è capitato nel corso degli anni di incrociare orsi nei boschi, un po’ ovunque, semplicemente in silenzio e senza fissarlo si cambia strada, lui non da fastidio a noi e viceversa.

Non rientra nel comportamento di questo animale aggredire indiscriminatamente. Anzi le posso anche dire che mi è capitato che scappasse dal cane, e non solo a me.

Che altro aggiungere? Se il sig. Ferruccio Arosio non vuole più venire in Trentino dopo 35 anni di vacanze per questo episodio, mi dispiace, la capisco ma non condivido minimamente.

Allora uno non va più dove ci sono i vulcani perchè ha paura delle eventuali eruzioni, non va più in Centro Italia perchè è zona altamente sismica rispetto ad altre parti in Italia, potrei farle migliaia di esempi.

E parliamo dei lupi? Allora nessuno andrà mai più su nessuna parte dell’Appennino.

Ripeto, la capisco, ma non condivido.

Cordiali saluti,

Noemi Peruzzi

