La ricetta italiana di Meloni: “Più lavoro alle donne e incentivi per i figli”

Pubblicità

Pubblicità



Da giorni ormai in Italia si parla dei problemi della natalità e della mancanza di manodopera, di aziende insomma che non riescono a trovare lavoratori.

Secondo la premier Meloni però, il problema demografico italiano e le sue ripercussioni sul Pil, non si risolverebbero con l’introduzione di migranti come forza lavoro, ma incentivando la natalità e soprattutto aumentando l’occupazione femminile.

Con queste parole, la Premier Giorgia Meloni traccia quelli che saranno i prossimi passi del Governo a partire dall’innalzamento del lavoro femminile e portandolo alla media Europea.

Pubblicità Pubblicità

Il Governo, quindi, non nasconde i problemi italiani: “E’ oggettivo che noi in Italia abbiamo un problema di tenuta del nostro sistema economico e sociale dato dal fatto che per troppi anni non abbiamo investito sulla natalità. Alzando i livelli del lavoro femminile e portandoli alla media europea, già i nostri dati cambierebbero molto. Questo è quello su cui il governo lavora“. E ha aggiunto: “Io però penso che prima di arrivare al tema immigrazione si debba lavorare per esempio sulla possibilità di coinvolgere molte più donne nel nostro mercato del lavoro. Poi c’è il tema di incentivare la natalità. Credo che siano queste le priorità sulle quali lavorare e quelle su cui il governo lavora“.

Per aumentare l’occupazione, considerato l’unico vero ammortizzatore sociale, Meloni annuncia la che “Il governo lavora sul meccanismo per cui più assumi e meno paghi. Con la delega fiscale intendiamo tagliare l’Ires, a patto che quello che si risparmia venga investito o in innovazione o in nuova occupazione“.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità