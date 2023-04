Immersi nelle bellezze del Parco Naturale Adamello Brenta grazie ai visori per la realtà virtuale

Pubblicità

Gli ospiti delle Apsp “Anaunia” di Taio e “Santa Maria” di Cles e di Casa Sebastiano di Coredo, il centro specializzato per i disturbi dello spettro autistico, potranno immergersi in una realtà virtuale fatta di meraviglie naturali come cascate, laghi e boschi.

Questo grazie ai visori che la Fondazione Cassa Rurale Val di Non ha voluto donare alle strutture nonese per consentire anche a chi vive situazioni di fragilità di far visita alle bellezze mozzafiato del Parco Naturale Adamello Brenta.

Le tre tecnologie innovative sono state consegnate ufficialmente ai vertici delle Case di Riposo e di Casa Sebastiano ieri mattina, martedì 18 aprile, nella sede della Fondazione a Taio da parte del presidente della Fondazione Dino Magnani.

«Si tratta di un’iniziativa che nasce come “appendice” del progetto “Adagio” dello scorso anno – ha spiegato il presidente – il quale, a sua volta, ha visto la luce per valorizzare la nostra valle, in particolare il Cammino Jacopeo d’Anaunia, e che ha avuto diverse finalità sociali, tra cui anche questa. È stato un lavoro a più mani, con tantissimi attori coinvolti, proprio come una vera cooperativa che è uno dei principi cardine della nostra realtà».

A questo momento ufficiale non sono voluti mancare il presidente e il direttore della Cassa Rurale Val di Non-Rotaliana e Giovo, Silvio Mucchi e Massimo Pinamonti, che hanno posto l’accento sul valore territoriale di questo progetto e delle altre proposte che gravitano attorno alla Fondazione.

La parola è passata quindi a Antonio Longo, presidente di Medialab che, in collaborazione con Anffas e Pnab, nell’ambito di un bando della Fondazione Caritro, ha realizzato un’applicazione per il visore. Visore che, una volta indossato, è in grado “trasportare” le persone in luoghi magnifici.

Longo ha descritto nel dettaglio il progetto, partito quasi un anno fa. «L’obiettivo – ha spiegato – è quello di mettere la realtà virtuale a servizio delle persone più deboli, che hanno la possibilità di scegliere tra 32 punti di interesse da visitare muovendosi nello spazio: un’esperienza immersiva, accompagnata da una voce che racconta il luogo in cui ci si trova. Il progetto non ha natura scientifica, ma valenza culturale e sociale, cercando di creare davvero una società senza barriere, una società per tutti e di tutti. In questo modo vogliamo dare l’opportunità a persone con disabilità e a chi è loro vicino, ma non solo, di visitare dei luoghi turistici dai quali solitamente rimangono esclusi».

Parole di riconoscenza e gratitudine nei confronti della Fondazione Cassa Rurale Val di Non, di Medialab e di tutti gli enti e le persone coinvolte in questa proposta, sono giunte da parte dei presidenti delle Apsp Laura Flor e Flavio Gilli, dei direttori Luca Cattani e Fausto Flaim, del presidente della Fondazione Trentina per l’Autismo Giovanni Coletti e della referente Elena Gabardi, che hanno avuto la possibilità di provare il visore.

Un visore capace davvero di regalare emozioni indescrivibili.