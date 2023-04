Il Mart vince un Bando Europeo e si aggiudica un finanziamento PNRR: in arrivo 120mila euro

Pubblicità

“The floor is your” è il titolo del progetto da 180mila euro presentato all’Unione europea dal Mart di Rovereto con il Boijmans di Rotterdam e il Mumok di Vienna.

I tre musei svilupperanno un programma biennale finalizzato all’avvicinamento e alla partecipazione attiva di nuovi pubblici.

Dedicato ai “Nuovi strumenti per l’accessibilità culturale” il progetto vincitore di un bando PNRR vale 60mila euro e conferma l’impegno del Mart nel favorire condizioni di fruizione autonoma e consapevole per tutte le persone.

Istituzioni culturali al servizio della società, accessibili e inclusive, che promuovono la diversità e la sostenibilità, che operano e comunicano in modo etico e professionale, con la partecipazione delle comunità.

È questa, in sintesi, la definizione dei musei data dall’ICOM, l’associazione internazionale che li rappresenta nel mondo. Ed è aderendo a questo universo valoriale che il Mart di Rovereto ha vinto due importanti bandi pubblici.

Entrambe le partecipazioni hanno premiato una progettualità di medio periodo sviluppata con strumenti e competenze manageriali e destinata alla partecipazione attiva dei non-pubblici o di pubblici con bisogni specifici.

I progetti vincitori sono stati elaborati dall’Area educazione e mediazione culturale del Mart, in particolare da Annalisa Casagranda, referente progetti didattici per il pubblico, e da Ornella Dossi, referente progetti speciali. Altra caratteristica comune è il coinvolgimento, in fase di realizzazione dei progetti, dell’Ufficio comunicazione del Mart e di partner locali, con l’obiettivo di sostenere concretamente lo sviluppo di una rete territoriale virtuosa.

I progetti

The Floor is yours

Contesto: Creative Europe, programma europeo di sostegno ai settori culturali e creativi 2021-2027

Partner internazionali: Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam (capofila); Mumok, MUseum MOderner Kunst Foundation Ludwig, Vienna

Partner locali: Accademia di comunità La Foresta, LABA Trentino.

Durata: 2 anni

Finanziamento: 60mila euro (per ogni museo)

Obiettivi: sviluppare metodologie innovative e sperimentare nuovi processi di collaborazione con alcuni degli attori sociali presenti sul territorio; costruire una rete in grado di favorire la diffusione delle buone pratiche.

Output: un public program costituito da almeno 9 eventi, progettati e realizzati con i partner locali, con particolare attenzione ai temi dell’accessibilità e dei non-pubblici.

Partecipazione attiva: Un gruppo di studenti della LABA sarà coinvolto nella progettazione di attività rivolte al pubblico giovane e parteciperà a una residenza della durata di una settimana pensata per stimolare lo scambio e il confronto tra i tre musei.

Punto di forza = Originalità. Il progetto favorisce un rovesciamento di prospettiva: i diversi pubblici non sono semplicemente invitati a venire al museo per sperimentarne le narrazioni, ma sono coinvolti nella creazione di nuove storie. Il titolo The Floor is yours è già una presa di posizione: il Mart cede la parola ad altri, favorendo nuovi punti di vista sul museo e perseguendo una reale inclusione sociale.

Nuovi strumenti per l’accessibilità culturale

Contesto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Partner: soggetti attivi nel terzo settore

Durata: 3 anni

Finanziamento: 60mila euro

Obiettivi: costruire le condizioni affinché tutti i cittadini, ed in particolare coloro che necessitano di essere supportati con modalità specifiche, possano accedere in maniera più autonoma e personale possibile agli spazi e ai contenuti culturali.

Output: Redazione ed adozione PEBA (piano eliminazione barriere architettoniche); incremento e miglioramento funzionalità del sito web per fruitori ciechi o ipovedenti; percorsi verticali orizzontali per pubblico generico e per persone sorde, 5 video percorsi museali per persone con disabilità cognitiva e dei loro caregiver; formazione del personale preposto all’accoglienza.

Punto di forza = Continuità

Fin dalla sua fondazione il Mart si è impegnato a promuovere il dibattito che anima gli spazi culturali delle comunità, con particolare attenzione all’inclusione e alla partecipazione attiva e con il coinvolgimento dei soggetti già presenti sul territorio.

Ogni anno l’Area educazione sviluppa progetti speciali che coinvolgono più di 3mila persone con disabilità, con particolare attenzione alle neurodivergenze e alle disabilità cognitive e sensoriali.

