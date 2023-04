Il 23 aprile a Tassullo in val di Non la 45° edizione di «Quattro Ville in Fiore»

Mettetevi comodi, si passeggia e si pasteggia a “Quattro Ville in Fiore”. è questo lo slogan che accompagnerà l’evento più “primaverile” di tutta la valle trentina, che giunge alla sua 45° edizione il 23 aprile.

Le Quattro Ville, sono i quattro borghi: Sanzenone, Rallo, Pavillo e Campo che insieme formano Tassullo. Una matrioska di bellezza. Borghi nei borghi. Così, come fosse uno scrigno, il comune di Ville d’Anaunia, li racchiude tutti e cinque. Cinque tesori che potrete scoprire, passeggiando, tra i meleti in fiore, tra panorami mozzafiato e romantici castelli, circondati da boccioli bianchi e rosati.

L’occasione sarà unica. Un’immersione nei colori, nei profumi e nella storia di uno dei tratti più affascinanti della provincia di Trento.

Quattro Ville in Fiore è una manifestazione aperta a tutti coloro che vogliono dare il via alla bella stagione con una giornata da trascorrere interamente all’aria aperta, visitando le perle architettoniche e gustando le migliori ricette del territorio.

Ciò che rende unico l’evento è la sua natura “slow”. Due saranno i percorsi, uno da 5 e uno da 11 chilometri. Ci sarà spazio anche per la buona cucina, con 3 punti ristoro dislocati nel percorso breve e 5 in quello più lungo con tanti prodotti tipici e tradizionali delle Valli di Non e Sole che saranno in bella mostra sulle bancarelle allestite per l’occasione.

A fine aprile, l’immenso altopiano coltivato a frutteto si trasforma in uno sconfinato giardino dai mille colori. Non c’è quindi periodo migliore dell’anno per percorre le campagne della valle seguendo antiche mulattiere e sentieri di montagna, dai quali è possibile godere di meravigliosi panorami e toccare di sfuggita romantici castelli e antiche pievi di campagna.

Da Villa di Campo alla chiesetta di Santa Lucia. Ed ecco possente il Castel Nanno, antico maniero con una minacciosa torre di guardia la cui vista accompagnerà a lungo i partecipanti. Il borgo di Pavillo con la sua canonica dal portico a logge e torretta romanica e la sua chiesetta dedicata a San Paolo, appena restaurata. Dopo lo scollinamento, si andrà giù a perdifiato fino a Rallo, con il caratteristico campanile e la chiesa dedicata a Sant’Antonio.

Volgendosi di nuovo verso sud, si giungerà a Sanzenone e riapparirà Castel Valer, splendida roccaforte che domina con la sua alta torre ottagonale la Villa di Tassullo. Si aprirà poi la piazza di Tassullo con Palazzo Pilati e la Pieve del 1100 dedicata a Santa Maria Assunta. E in prossimità dell’arrivo, sarà impossibile perdersi la visita della chiesetta quattrocentesca di San Virgilio, ricca di storia e pregevoli affreschi.

Molto ricco è anche il programma degli intrattenimenti con la mostra storica, i gonfiabili per i bambini, le animazioni del gruppo storico-culturale Arzberg-Val di Non e il “vaso della fortuna” allestito dall’Associazione Italiana Donatori Organi; chi ama dilettarsi nella fotografia potrà invece partecipare al concorso che premierà il migliore della giornata.

Una guida sarà a disposizione dei visitatori che vorranno scoprire i 4 gioielli dell’architettura religiosa del territorio: la chiesetta di Santa Lucia a Campo, la chiesetta di San Paolo a Pavillo, la chiesetta dell’Immacolata a Sanzenone e la chiesetta di San Vigilio a Tassullo.

Maggiori informazioni sull’iscrizione sono disponibili sul sito dedicato alla manifestazione www.quattrovilleinfiore.it