Arriva l’ok definitivo all’ampliamento dell’asilo nido di Segno

L’asilo nido di Segno sarà rinnovato e ampliato, portando la capienza della struttura da 42 a 60 bambini. Un numero importante, il massimo a livello provinciale, che sommato ai 20 posti disponibili nel nido di Coredo porta a 80 il numero di potenziali bimbi accolti sul territorio di Predaia.

Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità il progetto esecutivo dell’intervento, che prevede un allargamento “a specchio” nel terreno a valle rispetto all’immobile attuale, già di proprietà comunale, quindi verso il parco.

La superficie totale sarà raddoppiata: 280 metri quadrati in più di superfici coperte a cui si aggiungono i 43 metri quadrati aggiuntivi di spazi esterni.

È cresciuto però il costo previsto dell’opera, che ammonta ora a 1 milione e 357 mila euro totali (1.024.755,27 euro per lavori e 332.244,73 euro come somme a disposizione dell’amministrazione).

Il costo sarà finanziato dal Pnrr per 755 mila euro, il resto della spesa dovrebbe essere coperto con contributo provinciale.

A generare l’aumento è stata la crescita generale dei prezzi delle materie prime, ma non solo. «Abbiamo dovuto inserire ulteriori interventi legati al risparmio energetico, come la pompa di calore e l’aria condizionata – spiega l’assessore ai lavori pubblici Mariano Larcher –. Parliamo di aggiustamenti imposti a livello europeo che, insieme agli altri fattori ormai noti, hanno fatto lievitare i prezzi».

Dopo il via libera da parte del Consiglio, ora si procederà in tempi stretti all’appalto. «Entro fine maggio dobbiamo comunicare il nome dell’impresa che si sarà aggiudicata l’opera – aggiunge in conclusione l’assessore –. Abbiamo dunque un mese davanti in cui procederemo con la gara e l’affidamento dei lavori. Lavori che poi potranno iniziare in tempi brevissimi, anche perché certi interventi andranno eseguiti nel periodo estivo. Il primo, ad esempio, interessa l’attuale cucina che verrà spostata per far spazio alla nuova entrata ed è importante che in ottobre, alla riapertura della struttura, sia pronta e funzionante».