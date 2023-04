“Van the man” Morrison immusonito

“Have I told you lately that I love you” di Van Morrison è il pezzo che vi consiglio di ascoltare.

Da anni un mio mito musicale, fin dai tempi di “the Them”, lo inseguivo, almeno sulla stampa e nei suoi album, in attesa di poterlo vedere sul palco. Quell’estate la tournée italiana lo portava abbastanza vicino da farci un pensierino.

C’era la speranza di assistere ad uno dei suoi concerti memorabili, carichi di passione e sentimento. Un mix di folk, R’n’B, rock, gospel in una ricetta molto riuscita. Tipetto umorale Van Morrison, non potevi mai aspettarti un concerto simile al precedente, lasciava dietro di sé scie di disappunto mescolate a felicità ai suoi fan.

Piove mondo ladro – Due giorni prima del concerto, uno dei lugli più piovosi che si ricordino, fece scatenare Giove pluvio. Acqua a torrenti senza pietà. L’arena all’aperto che doveva ospitare il concerto ridotta ad un lago di fango. Solo il palco e i camerini erano coperti e in salvo, ma la speranza che potesse esibirsi erano già ridotte a percentuali da prefisso telefonico.

Arriva il pullman – Un enorme pullman che conteneva band, crew e strumenti arrivò davanti ai cancelli. Mi ero fatto accreditare per poterlo intervistare ed ero su di giri. Finalmente avrei incontrato uno dei miei miti musicali.

Scesero tre persone, il promoter un tecnico della crew e l’autista, visitarono l’arena, rischiando più volte di cadere nelle pozze di fango. Il tecnico della crew, scosse la testa, non c’era modo di montare la torretta con mixer e luci. Troppo scivoloso, l’autista disse che il pullman non sarebbe riuscito a fare manovre senza impantanarsi.

Tutto cancellato – Data annullata, promoter manager e organizzatori riuniti nel bus a cercare di trovare soluzioni, spostare la data, rinviarla, trovare una scappatoia per evitare di pagare il concerto (di solito la metà del pattuito) senza aver nemmeno sentito una nota.

Tempi troppo contingentati, altre date troppo ravvicinate, e tournée già definita senza pause, salta tutto. Sale lo sgomento anche per le cauzioni alte. Si alzano le voci dentro al pullman ma non trovano soluzioni.

L’intervista? – Chiedo se mi concede l’intervista anche se il concerto non si fa. Nemmeno mette fuori la testa. Mi fa mandare a dire che è troppo arrabbiato per la data saltata e che non vuole parlare con nessuno. Non vuole contatti con la stampa.

Conoscendo di fama il suo carattere fumantino e la facilità a perdere le staffe, non insisto. Una intervista con un musone incazzato non serve a nessuno. Van va preso com’è, un artista che prende posizioni a volte discutibili, ma che non si possono discutere. Non doveva succedere e basta.

Teatro Verdi di Firenze – Non mollo e lo inseguo per le due serate al Teatro Verdi di Firenze, l’intervista non me la concede lo stesso ma parlo coi tecnici (solito vizio per raccogliere informazioni). Mi raccontano che la sera prima non era proprio andata, era nervoso, aveva litigato col pubblico. Dopo 40 minuti aveva interrotto il concerto e non era più rientrato.

Buona la seconda – A me capitò la seconda serata, quella buona, con tutti i pezzi giusti e l’umore buono. Scaletta strepitosa con “Moondance” “Beatiful Vision” “Have I told you lately that I love you” fino ad un gran finale con “Gloria” cantato da tutto il teatro. Il porcellino rosato (fisicamente è decisamente così) era soddisfatto della serata, che era l’ultima data italiana di quel tour. Alla prossima tournée, son convinto che prima o poi ce la farò.