Tifosi sotto l’hotel per disturbare il Milan, ma la squadra aveva già preso le contromisure

Circa duecento tifosi del Napoli ieri sera hanno tentato un grande classico: tenere svegli i calciatori del Milan, che per la trasferta di Champions hanno scelto l’hotel Vesuvio.

I tifosi hanno cantato a squarciagola cori contro Maldini, Leao, Giroud, soprattutto Theo Hernandez. Dopo mezzanotte sono spuntati anche dei fuochi d’artificio e qualche botto insieme ad un bandierone per accompagnare i canti pro-Osimhen.

Il Milan però se lo aspettava e quindi ha preso le contromisure, scegliendo di dormire nella stanze sul retro dell’albergo, lontano dalla possibile contestazione dove peraltro la camere sono anche del tutto insonorizzate. Insomma il concerto notturno e antisportivo era ampiamente atteso.

In questa sfida di aprile che richiama Maradona e Van Basten, allora, torna in mente la trasferta per la partita del primo maggio 1988, decisiva per lo scudetto di Sacchi. Il Milan quella volta scelse il Jolly, hotel napoletano con stanze oltre il trentesimo piano, e distribuì tappi ai giocatori.

Il brivido più grande quel giorno però – altro che fuochi d’artificio notturni – arrivò alla luce del sole: al momento del ritrovo in hotel, non si trovava Van Basten. Era rimasto chiuso in ascensore.

Poi il partitone del Milan e l’addio allo scudetto della squadra napoletana sconfitta per 3 a 2. La partita potrà essere vista in chiaro dalle ore 20.45 su Canale 5

