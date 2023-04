Selvaggia Lucarelli torna all’attacco: «quando c’è da consumare vendetta diventano efficientissimi»

Pubblicità

Selvaggia Lucarelli passione orso: la giornalista ha nuovamente ingranato le marce e si è scagliata direttamente contro Maurizio Fugatti, presidente della provincia autonoma di Trento.

“Quando c’è da mettere e aggiustare radiocollari non riescono a fare nulla in anni e anni, quando c’è da consumare vendetta diventano efficientissimi. Bravo Fugatti, se ti fossi impegnato così nella prevenzione come nella vendetta oggi magari Andrea sarebbe ancora vivo. P.s. Era con i suoi cuccioli poi liberati e ora rimasti soli.“

Scrive così, su un post su Instagram, a poche ore dall’annuncio della cattura di JJ4 (QUI link articolo). Puntando direttamente il dito contro Fugatti e sottolineando che ora i tre cuccioli di JJ4 sono rimasti soli… omettendo però che all’età di circa due anni e in fase di svezzamento sono stati definiti proprio nella conferenza di questa mattina “autonomi e autosufficienti”.

Circa una settimana fa, Selvaggia Lucarelli era stata ripresa dalla fidanzata di Andrea Papi (QUI il link) che – su Facebook – aveva risposto a tono ad un post della giornalista.

“Signora Lucarelli non so se le è chiaro che noi nel bosco ci viviamo, esci dalla porta di casa e sei le bosco. Nessuno cerca niente, nessuno è uno sprovveduto. L’orso ha fatto quello che l’istinto gli diceva e la colpa non è sicuramente attribuibile all’animale. Se non si ha cognizione di causa è meglio tapparsi la bocca e lasciar fare chi se ne intende. Siete voi gli animali che banchettano sul dolore altrui.” si legge nel post pubblicato dalla ragazza.

