Presentato «Proponi tu!», un nuovo modo di coinvolgere la cittadinanza

Pubblicità

Pubblicità



Nel corso della presente legislatura, la presenza in aula del Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia è stata contraddistinta dal contatto con il territorio e la gente trentina. Molteplici infatti sono stati i disegni di legge, le interrogazioni e le proposte di mozioni presentati a seguito di una segnalazione raccolta dai militanti del Partito guidato dal Presidente Giorgia Meloni nei tantissimi gazebo o nel corso delle riunioni organizzati in tutto il Trentino.

Nel merito ricordiamo che il giorno 5 aprile con il Comune di Borgo Valsugana, il consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Claudio Cia ha raggiunto i 200 gazebo in meno di due anni. In media 1 ogni 3 giorni, ad ogni latitudine del Trentino, percorrendo 12mila chilometri. Un record da guiness dei primati.

La necessità di fornire una veste maggiormente istituzionale a questo rapporto con i trentini – su intuizione di Paolo Magnanini (militante del Circolo territoriale di Trento di FdI) – ha portato alla creazione di “Proponi tu!”: un mezzo, attraverso il quale i cittadini potranno esprimere di proprio pugno le loro idee, opinioni e aspirazioni, ma che saranno liberi di utilizzare anche per portare all’attenzione delle Istituzioni critiche, problematiche e preoccupazioni.

Pubblicità Pubblicità

L’iniziativa è stata presentata dai tre consiglieri provinciali di Fratelli d’Italia (nella foto) nella mattinata di oggi 18 aprile nella sala commissioni. A partire dalle scorse settimane, all’interno dei gazebo di Fratelli d’Italia, è stato possibile trovare i block notes sui quali i cittadini possono annotare i loro pensieri (saranno liberi anche di ritirare alcuni fogli da compilare a casa e poi riportare ai militanti di Fratelli d’Italia).

Una volta raccolti, i moduli compilati saranno consegnati ai referenti Istituzionali in base alla materia principale di competenza (Comune, Provincia e Stato).

«In conclusione – hanno sottolineato i 3 consigliere provinciali del partito di Giorgia Meloni – vogliamo sottolineare come questo approccio al rapporto con la cittadinanza non è rivolto solamente alle imminenti elezioni provinciali, ma dovrebbe caratterizzare l’azione politica di tutti i Partiti politici, al fine di contribuire da un lato al fatto che anche la cittadinanza si senta parte attiva della vita amministrativa di tutti i giorni nei diversi livelli Istituzionali, ma anche di recuperare quella fiducia tra il rappresentato e il rappresentante, che è la base per una sana democrazia».

Pubblicità Pubblicità