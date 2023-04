Orso: nella notte catturata JJ4

La provincia dà notizia che durante la notte l’orsa JJ4 è stata catturata (QUI i dettagli sulla cattura). Gli ultimi avvistamenti davano l’orsa nei pressi dell’abitato di Dimaro.

Nelle prossime ore presso il Palazzo della Provincia autonoma, a Trento, il presidente Maurizio Fugatti e l’assessore Giulia Zanotelli faranno il punto sul tema.

L’orsa JJ4 è nata nei boschi del Trentino nel 2006: figlia di Joze e Jurka, giunti in Italia dalla Slovenia nell’ambito del progetto di ripopolamento alpino “Life Ursus”.

Dopo la prima aggressione avvenuta 22 giugno 2020 sul monte Peller ai danni di due uomini, il 29 agosto 2020 JJ4 si era resa protagonista di un falso attacco a due forestali e il 22 giugno 2022 aveva compiuto un violento falso attacco ad un biker.

In seguito alla prima aggressione del giugno 2020, JJ4 era stata oggetto di un’ordinanza contingibile e urgente per l’abbattimento, sottoscritta il 24 giugno 2020 dal presidente Fugatti. “Da quel momento è iniziato un iter travagliato con gli organi di giustizia amministrativa che non ci ha permesso di dare seguito alla disposizione” ha spiegato Fugatti.

A fine giugno-inizio luglio era seguita una raffica di ricorsi al Tar di Trento, contro l’ordinanza da parte delle associazioni animaliste (anche del Ministero dell’ambiente, che aveva peraltro scritto alla Provincia una lettera di richiesta per sospendere l’ordinanza). Il 10 e 31 luglio 2020 il Tar aveva tuttavia disposto la sospensione dell’ordinanza, escludendo l’ipotesi abbattimento.

L’11 agosto 2020 il presidente Fugatti aveva dunque emesso un’ulteriore ordinanza per passare dall’abbattimento alla cattività. Erano seguite nuove impugnazioni sulla seconda ordinanza da parte delle associazioni animaliste (seconda metà di agosto 2020). Il 16 settembre 2020 il pronunciamento del Tar era favorevole alla Provincia, mentre in appello il 12 ottobre 2020 il Consiglio di Stato aveva sospeso definitivamente la seconda ordinanza; quindi il Tar si era adeguato (aprile 2021)

In vari passaggi giudiziari era emersa la necessità del parere di Ispra. Il 4 ottobre 2021 era stata chiesta una nuova valutazione sulla pericolosità dell’animale da parte della Provincia, per la quale “la pericolosità è immutata e chiede il parere di Ispra sull’abbattimento”.

Parere che era arrivato il 4 novembre 2021: negativo sulla rimozione; si chiedeva di intensificare il monitoraggio ed eventualmente sterilizzare e rilasciare l’orso nell’ambiente. Il 15 luglio 2022 la Provincia aveva inviato una nuova richiesta di parere ad Ispra per rivalutare la pericolosità in funzione della rimozione dell’animale (visto il violento falso attacco ad un biker) ma con un nuovo parere negativo, l’Istituto suggeriva di nuovo, al limite, la sterilizzazione ed il successivo rilascio dell’animale.

Il 5 ottobre 2022, nuova (terza) richiesta di Piazza Dante ad Ispra di parere per l’abbattimento, dal momento che la sterilizzazione non è ritenuta – per diversi motivi – misura congrua. Seguiva il terzo ed ultimo parere negativo di Ispra che “non ritiene sufficientemente motivata la richiesta di rimozione”.