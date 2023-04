Orsi, turismo e vita quotidiana: tra paure, dubbi e pareri. Una comunità ancora divisa

Pubblicità

Le numerose mail arrivate in redazione in questi giorni non fanno che confermare quanto il “problema orso” sia stato sentito sì in Provincia ma anche da fuori, magari da quei turisti che negli ultimi anni hanno cominciato ad avere qualche timore.

Ed è proprio sulla paura che si basano alcuni commenti che ci sono arrivati in redazione.

Lorenzo Donati, risponde a una precedente lettera “Confermo la paura del signore. Io, essendo del posto (abito in Val di Non) facevo lunghe passeggiate nel bosco, prima di tutto per la salute, ma con l’arrivo dell’orso non ci sono più andato per paura. Vi sembra giusto?”

E ancora, Donatella Tumiati afferma che “Da qualche anno, con mio marito e mio figlio, un ragazzo con sindrome di down, veniamo a Roncone e naturalmente ci spostiamo in giro per boschi… ecco, noi siamo una famiglia che eviterà di venire in Trentino per paura dell’orso. Non capisco come ragionino tutti questi animalisti… questi al massimo vanno al parchetto sotto casa a Milano e hanno visto troppi cartoni di Heidi.” andando a sottolineare il tanto discusso “problema” degli animalisti e delle reazioni da loro avute nelle ultime settimane.

Anche Marzio Liz, da Brescia, ci scrive amareggiato: “Ho 62 anni e fin da piccino, con i miei genitori, ho sempre frequentato il Trentino. A malincuore io e mia moglie abbiamo deciso di scegliere altre destinazioni per il nostro tempo libero. Per noi la vacanza è sinonimo di passeggiate in pieno relax. Come possiamo rilassarci sapendo che il rischio di incontrare un orso non è poi così remoto? A questo punto il Trentino diventerà uno zoosafari, contenti loro…“

Pure Walter Nardin ha poi affermato: “(…) io mi pongo una domanda: ma tutti questi esperti, dottori, dotti, medici e sapienti (come cantava Bennato), tutti questi signori, sono tutti Vegani? Sono tutti vegetariani? Assolutamente non si nutrono di carne animale, speck, fiorentine, scaloppine ecc ecc? Se è così mi scuso con coteste persone. È ben vero, si riesce a sopravvivere anche nutrendosi solamente di ortiche, graminacee e uova.” riferendosi al fatto che è più facile fare gli animalisti con un orso rispetto che – magari – con le migliaia di animali maltrattati negli allevamenti intensivi.

Pierangelo Berghi, invece, con tanto di foto ci scrive: “Nel 1827 un mio antenato fu sbranato da un orso (il Parroco lo segnalò eccezionalmente sull’albo di stato civile).” segno che le aggressioni, quando gli orsi erano più numerosi, non erano assenti.

Invece Marilena Lochmann porta una riflessione interessante: “Con la presenza di lupi ed orsi si impoverisce la montagna degli alpeggi, delle malghe ,alle persone di vivere la natura, la montagna, i bei panorami con delle belle e distensive passeggiate. È un paradosso che caprioli e cervi possano essere abbattuti e per l’orso e il lupo la massima protezione. C’è il pericolo anche che il turismo cambi zona per le ferie. Non c’è più sicurezza nemmeno per i locali. Scendono nei paesi e sulle piste ciclabili.”

Enrica Giordano poi afferma che “Alla luce di quanto accaduto, nonostante da tutta la vita io abbia trascorso una parte delle vacanze estive in Trentino, ritengo in oggi non più rilassante fare escursioni nei Vostri, peraltro magnifici, sentieri. È chiaro che il dover prestare la massima attenzione, il dover fare rumore ( ho sempre fatto passeggiate cercando di mantenere il silenzio, nel rispetto della fauna locale), addirittura dovendosi munire di campanelli ai piedi e spray anti orso, il non poter correre (come si fa ad impedire a un figlio piccolo di correre nei boschi?) rende la gita non un piacere ma un incubo. Seguirò gli sviluppi della tragica vicenda. Auspico che venga trovata al più presto una soluzione all’incauto reinserimento di animali pericolosi per l’uomo in spazi non abbastanza grandi per una tranquilla convivenza.”

Fausto Samueli riprende invece la citata idea di sterilizzare/castrare gli esemplari: “L’idea arriva in ritardo. Cento orsi ci sono e per anni a venire resteranno cento. Non so se le femmine senza cuccioli siano più mansuete al punto di non attaccare. Non sono un esperto.“

Anche Maria Assunta Sanna non è a favore di una massiccia di questi animali in regione: “Sono una turista estiva che va in vacanza in Trentino, per respirare un po’ di aria salubre e passeggiare con libertà e sicurezza. Certo tra bici e moto a tutta velocità già mancava un po’ di sicurezza e serenità. Ma con orsi e lupi la cosa credo abbia superato ogni limite. Ma come ci vado nei boschi con il terrore che da un momento all’altro possa saltare fuori un lupo o un orso? Credo che questo progetto potesse essere studiato adeguandolo alle varie necessità: turismo in primis. Orsi e lupi si se si ritiene giusto che ritornino ma tenuti a distanza dall’uomo. In parchi destinati solo a loro dove l’uomo non possa mai attraversare, ne incontrare. In fondo nelle città hanno diviso i giardini (bambini e cani)e nessuno si fa male o si infastidisce. Ora il danno e fatto per chi purtroppo non ha potuto difendersi. Possiamo invece di uccidere trasferire in posti dedicati e controllati e non che se hanno un collare si possa scollegare. (Vedi JJ4 con collare scollegato da più di un anno). Pensiamo bene che se diamo tempo al tempo ancora morti. E Soprattutto dopo tanta crisi per vari motivi anche il turismo fonte principale del Trentino andrà a diradarsi tanto con conseguente crisi economica. Ci si deve fare un profondo e celere esame di coscienza“

Maurice Cotti riporta invece: “Alcune mie elementari considerazioni di una persona che vive in un maso nel Parco Naturale del Paneveggio. La vita di un uomo vale piú di un milione di orsi. Pensate se un vostro caro venisse sbranato da un orso. Mettevi nei panni di quei poveri genitori. Non sarebbe meglio usare questi soldi nella ricerca ad esempio per i tumori? Ci voleva un morto per discutere dell’orso dopo diversi casi di attacchi all’uomo? Chi ha introdotto l’ orso, se ha una coscienza, come si sente adesso? Come al solito si prendono decisioni assurde senza sentire chi vive in questi posti. Sono sicuro che se non si fa nulla ci saranno altri morti prima di fine anno. Per non parlare del turismo, chi viene in vacanza con la famiglia con la paura dell’orso! Poi c’e’ anche il problema del lupo… anche qui un’altra storia infinita dello stesso stampo. I miei migliori auguri, le passeggiate nei boschi non saranno piu’ all’insegna di serenita’, liberta’, voglia di sentire i profumi del bosco ma della paura di incontrare l’orso.”

Lamberto Leoni ci scrive che “Anch’io frequento i boschi del Trentino da decenni, prima da figlio, ora da genitore e chiaramente questa situazione non mi piace. Ho la massima fiducia nelle istituzioni di quella terra e anche quest’anno salirò in estate come ho fatto in inverno, ma seguirò sicuramente più precauzioni del solito. No, non cambierò valli, paesi, territori, ma spero vivamente che chi deve protegga il turismo, quello vero, quello buono, che rispetta e che vuol essere tutelato da chi lo ospita. Detto ciò, io sto con il Trentino.“

Luigi Nicolini, dopo un soggiorno in Val di Non scrive: “La parola quotidiana è la presenza dell’orso che, guardando quotidianamente google o Facebook è sempre piena di articoli in modo non piacevole. Persone che già adesso danno disdetta di prenotazione hai vari b&b, hotel, alberghi e che hanno detto di non sentirsi sicuri per le varie non prese di posizione della provincia di Trento. Mi auguro che prendiate delle decisioni in merito. Purtroppo la colpa non è degli animali però bisogna trovare degli equilibri e fare ammenda degli sbagli che sono stati fatti purtroppo e trovare rimedi. Me lo auguro per chi vuole venire a fare vacanza nella vostra valle bellissima.“

Oltre alle persone che guardano con occhio più critico e dubbioso tutta la questione, c’è anche chi invece difende a spada tratta gli orsi.

Fiorella Biesuz scrive: “Buongiorno, ho letto dell’intento del sig. Arosio di trasferirsi per le vacanze in Val d’Aosta, per evitare orsi e lupi. Orsi non ne troverebbe, ma lupi ce ne sono, e pure tantissimi. I cani spesso vengono uccisi e sbranati, rimane solo il pelo. Il lupo mangia tutto. È così. Nelle camminate incontriamo macchie di pelo, perlopiù resti di camosci. L’idillio della natura selvaggia è questo. Eppure resto nella convinzione che l’ animale più pericoloso per l’uomo è l’uomo stesso.”

Biason Rosina Marisa si interroga invece su JJ4 e sui suoi cuccioli: “L’orsa ha i piccoli? Se sì non va catturata né tantomeno uccisa. Chissà quante volte quel povero ragazzo ha fatto quel percorso senza incontrare orsi… sicuramente si sentiva tranquillo. Dispiace per lui e la sua famiglia. Spero che venga trovata una soluzione accettabile per gli animalisti e per i trentini. Non uccideteli!”

Cristina Fossati, invece, afferma che “Il Trentino conta più di mezzo milione di abitanti. Tutti sulle tracce di un orsa? Vengono infastiditi da pochi orsi nel periodo di nascite di cuccioli, di allattamento ed in cerca di cibo e un posto per dormire? Usciti dal letargo. Tutte azioni che fanno anche gli uomini. E non vengono tracciati e uccisi dagli animali imbracciando fucili. Usanza che appartiene agli umani. Ma visto il clima di guerra non c’è da meravigliarsi di come si diffonde la voglia di ammazzare gli orsi. Sono un bene della natura, non una proprietà personale. Ci sono le alternative come la creazione di una riserva naturale. Il bosco non è pista di allenamento dove asfaltare sentieri. Anche la montagna uccide. Persino chi esperto. La fuciliamo? No: andiamo ad scalarla preparati. Nel bosco si va preparati e conoscendo ambiente, fauna e flora e regole della natura quale i periodi di maggior pericolosità per incontro con animali selvatici. L’abbattimento per vendetta di un’orsa con piccoli non cambierà nulla. Bisogna cambiare atteggiamento e mentalità.”

