Pubblicità

Pubblicità



Egregio Direttore,

Da quasi trent’anni una parte delle mie vacanze e ultimamente molti week end li trascorrevo in Trentino, in particolar modo in Val di Sole dove i miei genitori avevano acquistato un piccolo appartamento in un residence di Marilleva.

Da sempre i cartelli che informavano della presenza dell’ orso bruno in quelle zone erano ben visibili all’ inizio dei sentieri, al limitare dei boschi, appena fuori dai centri abitati in quanto là è meravigliosa la fusione tra uomo e natura, non c’è soluzione di continuità ma contiguità cosi stretta che mancano proprio i confini fra boschi e centri abitati.

Mai mi sono sentita in pericolo, anche penetrando i boschi attraverso sentieri percorsi a piedi o con le e-bike, una scoperta di questi ultimi anni che permette di raggiungere mete insperate rispettando appieno la natura.

Ora quell’equilibrio tra uomo e natura si è rotto, lo si percepisce tra la gente del posto che teme per la propria incolumità e per le proprie attività. La gente solandra è gente forte, lavoratrice, che ha saputo riscattarsi dalla povertà del dopoguerra che tra quelle montagne ristagnava.

Prendermi dalla piatta pianura padana in cui vivo per trasferirmi in montagna anche solo per un fine settimana era per me un momento di benessere e un’ occasione ogni volta per scoprire qualche nuovo angolo di natura, coi suoi colori e odori per ogni stagione.

Pubblicità Pubblicità



Leggere ora che molti sceglieranno altre valli è triste ma non posso dare torto a questa gente soprattutto se non si percepiscono posizioni precise che riguardino la difesa dell’uomo.

L’ambientalismo emozionale rischia di rovinare l’ antico equilibrio tra uomo e natura, ritenendo di dare spazio illimitato alle specie animali senza contenerne l’esuberante presenza.

Questo provocherà sicuramente un grosso danno per questi stupendi luoghi in cui la gente non si sentirà più protetta.

Occorre mettere in pratica invece un ambientalismo scientifico fatto di scelte coraggiose in difesa prima di tutto dell’uomo che è deputato proprio a dominare sapientemente sulle altre specie.

Maria Chiara Bassi – Ferrara-Marilleva

Potete inviare le email al direttore da inserire nella rubrica «io la penso così» scrivendo a: [email protected] – (La vostra opinione conta, sempre…)