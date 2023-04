Il “panico da orso” dilaga e un’ordinanza senza data semina il panico

Quando scatta la tragedia, con lo stress che aumenta, può anche scattare l’isteria di massa.

Da wikipedia: “l’isteria di massa è un fenomeno sociopsicologico che riguarda il manifestarsi degli stessi sintomi isterici in più di una persona. Un semplice esempio di isteria di massa è quello di un gruppo di persone convinte di essere affette dalla stessa malattia o disturbo. L’isteria di massa ha inizio di solito quando un individuo si ammala o diventa isterico durante un periodo di stress”

Di recente, in redazione è stata segnalata un’ordinanza del sindaco di Spormaggiore. L’ordinanza, che a prima vista – e come si vede in foto – non riporta alcuna data è stata segnalata proprio qualche giorno fa.

A fare del bene in un qualche modo, ci si rimette anche spesso e volentieri: nell’avviso in questione si mettevano in guardia i cittadini perché mai prima d’ora si erano visti tanti avvistamenti come nell’ultimo periodo.

Il Sindaco Pomarolli, in tale ordinanza, invitava fortemente i turisti a non avventurarsi nel bosco da soli e nei luoghi limitrofi al paese. Il tutto può sembrare assolutamente lodevole, visti anche i recenti fatti di cronaca avvenuti in regione.

Tuttavia, l’ordinanza si è poi rivelata vecchia di qualche mese, risalente addirittura alla scorsa estate. Viene quindi spontaneo chiedersi come mai la suddetta ordinanza fosse ancora presente in bacheca e senza alcuna data, così da sembrare attuale.

In fin dei conti, viene anche da chiedersi come mai sia saltata all’occhio proprio adesso, ma questo è quasi scontato. Solo che nel giro di un anno non è mai stata tolta… non è che magari, forse, il non rimuoverla a fine stagione ed il non mettere una data vanno ad affondare le proprie radici nella consapevolezza della presenza di molti orsi in zona?

O meglio, tale ordinanza potrebbe – a rigor di logica – non avere avuto data e non essere stata tolta (se lo fosse stata, la foto di questa non sarebbe arrivata) proprio perché se in estate c’erano orse e cuccioli, c’era anche la possibilità che queste si stabilizzassero in zona per tutto l’anno. E, ricordiamo, a Spormaggiore e dintorni di avvistamenti ce ne sono stati.

Dispiace – chiaramente – che il Sindaco di Spormaggiore abbia deciso di affidarsi ai social scrivendo che “Questo avviso è dell’estate dello scorso anno. Vi chiedo di toglierlo immediatamente in quanto fuori luogo e fuori contesto.” affermando poi che non sarebbe informazione quella di diffondere una notizia comunque importante: il fatto che la sua ordinanza fosse senza data e tenuto conto della “situazione orsi” in regione, possono certamente trarre in inganno anche il cittadino più onesto e di buon cuore che altro non vuole il bene del proprio paese e che, nel fare caso ad un’ordinanza senza data, abbia voluto affidarsi ai giornali locali per diffondere l’avviso.