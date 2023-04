«Guelfi, Ghibellini e il palio dell’orsacchiotto!»

Egregio direttore,

chi parla di guerra senza mai essere stato in una trincea o in un campo di battaglia, senza avere mai sentito con le proprie orecchie lo scoppio di una granata o avere visto un compagno d’armi colpito in fronte da un proiettile...è solo un “salottiero nullafacente” che farebbe meglio a fare silenzio.

Mi riferisco metaforicamente alla diatriba che si è accesa intorno al “problema orso”. Chi accusa i trentini di essersi appropriati del “territorio dell’orso” probabilmente non ha mai messo piede nei nostri paesi di montagna, alcuni dei quali sono nati ancora nel mesolitico, sulle pendici delle nostre montagne, dopo il disgelo dei ghiacciai secolari, proprio in virtù l’orografia tipica del nostro territorio.

Il problema dell’innesto di questa novella suddivisione tra “guelfi pro orso” e “ghibellini pro uomo, ragione e territorio”, non trova certamente fondata ragione o comprensione nelle trasmissioni televisive e nemmeno su certi giornali o palinsesti schierati per ragioni politiche ed economiche, come sta accadendo in queste ore, volendo mettere alla gogna la nostra splendida realtà territoriale e il sacrificio dei nostri avi e della nostra gente di montagna che da generazioni ha reso turisticamente amorevoli e accoglienti le nostre valli e le nostre montagne.

Tuttavia per l’ennesima volta le vere ragioni comportamentali di chi in certi casi totalmente e irrazionalmente sta dalla parte dell’ “orso sempre e a prescindere”,senza alcun rispetto e considerazione della vita umana, risiedono nei meandri dell’encefalo di queste persone. Risulta un consolidato studio di ricerca effettuato ancora a metà del secolo scorso da parte di Donald Winnicot pediatra e psicanalista britannico che ci offre una chiara spiegazione per farci capire le vere cause motivazionali di chi è schierato a spada tratta a favore degli orsi.

Cerco di semplificare le spiegazioni per renderle di facile comprensione. Quando un bambino nasce, nei primi anni di vita manifesta un atteggiamento comportamentale egocentrico, avendo l’iniziale percezione del “Sé” come soggetto esclusivo e vive il rapporto con la madre in una condizione definita “diadica”, in quanto il bambino è impossibilitato a provvedere alle proprie necessità personali di qualsiasi genere e si sviluppa pertanto in “doppio” assieme alla madre, dalla quale attinge sia strutture comportamentali, che linguistiche.

Durante una certa fase compresa nella fascia 4-18 mesi il bambino inizia il lento processo di maturazione e autodeterminazione, cercando un’identificazione del Sé in autonomia, ma questo non sempre è un processo facile e nemmeno indolore, laddove nel suo evolversi, può incontrare diversi tipi di ostacoli anche sul piano emozionale, come ad esempio una madre troppo possessiva o non particolarmente equilibrata nel gestire il rapporto genitoriale.

In tal caso si va pertanto ad inficiare in molti casi un normale distacco “psicobiologico” dalla cellula “madre-bambino” per permettere un percorso di autodeterminazione verso la cellula “bambino”. In molti casi, si arriva anche a condizionare emotivamente il bambino, non permettendogli un inserimento armonico tra i propri pari, ovvero un processo di adeguata e matura socializzazione con gli altri bambini.

Questo processo tuttavia necessita ancor prima dell’inserimento tra i pari di determinati oggetti che Donald Winnicot definì a metà del secolo scorso con il termine:”oggetti transizionali”, ovvero degli oggetti propedeutici per iniziare il distacco “diadico” dalla madre. Il bambino nella prima fase dello sviluppo usa il pollice e il pugno come oggetti “primitivamente transizionali” che sono nel contempo sia personali che esterni al Sé medesimo, ma poi si spinge oltre nel processo di maturazione e inizia a prendere contatto con degli oggetti che la madre mette a sua disposizione per il suo benessere psicologico e per il suo conforto personale, sia a livello emotivo che affettivo.

Oggetti transizionali che nella vita interiore del bambino prendono coscienza e dimestichezza emotiva e tattile dal “diverso da Sé”. Troviamo in questa primissima fase transizionale “la copertina calda”,… (famosa la figura metaforica di Linus)… fonte di benessere che il bambino identifica come unasovrapposizione tra il Sé medesimo, la madre e il mondo esterno e subito dopo arriva l’orsacchiotto! Oggetti che gradualmente permettono di iniziare il processo di distacco simbiotico dalla madre

L’orsacchiotto (Teddy Bear) nel bambino, per generazioni ha identificato quel processo evolutivo di lento distacco tra il Sé personale e la madre, proiettandosi verso il mondo esterno in attesa di trovare il momento adeguato di maturazione per coinvolgersi nel mondo esterno, staccandosi appunto dal rapporto diadico materno.

Tuttavia i processi evolutivi non scorrono sempre come dovrebbero scorrere e gli oggetti così detti appunto transizionali ad un certo punto rimangono in un “limbo psichico” per tutta la vita, impedendo di separare nettamente in alcuni soggetti la realtà psichica illusoria interna da quella oggettiva esterna.

Avviene pertanto che questi soggetti inconsciamente non riescano a procedere serenamente in questo processo di logica suddivisione razionale, atto di evoluta maturazione psichica, ma purtroppo cronicizzano in senso negativo delle “memorie” definite engrammi, dove i collegamenti neurali vengono costantemente a contatto con emozioni ed esperienze personali infantili vissute precedentemente in termini negativi, producendo in certi casi degli squilibri comportamentali quando queste memorie vengono lese con richiami ad oggetti transizionali che tornano a sovrapporre realtà interna illusoria al proprio Sé e realtà esterna oggettiva.

Il tema “orso” viene pertanto identificato e trasformato in una personale “offesa” inconscia poiché non sono riusciti a maturare efficacemente il processo di distacco dalla diade materna,oppure sono in seguito subentrati dei traumi psicologici di diversa natura che portano a rifugiare il proprio inconscio verso i così detti oggetti transizionali enunciati appunto da Donald Winnicot, cercando nei momenti di maggiore difficoltà psichica della loro esistenza, un conforto in quella richiamata illusoria diade materna che non ha permesso loro di differenziare armonicamente l’illusorio dal reale: processo questo tipico dello sviluppo di maturazione dell’infanzia, dove è la stessa madre che provvede contestualmente a creare il senso dell’illusione facendo trovare il proprio seno nel punto in cui il bambino si illude di poterlo trovare, ma nel contempo poi altre volte lo toglie non facendoglielo trovare.

In questo processo alternato nascono molte volte delle profonde ed insanabili condizioni di frustrazione emotiva. Ecco allora spiegato il massivo intervento dei “guelfi pro orso” scatenarsi a difendere quella parte del proprio Sé che non è riuscita nel corso della loro vita a trovare un’ armonica e pertinente collocazione nel senso della realtà, iniziando a scuotersi irrazionalmente in quel limbo particolarmente sensibile del proprio attaccamento all’illusorietà psichica, dove l’orsacchiotto rinasce improvvisamente imperatore intoccabile dei propri infantili giochi e attaccamenti mentali, allorché come nel caso della triste vicenda dello sfortunato Andrea, non permette loro nemmeno di cogliere razionalmente il senso della “tragedia annunciata”: realtà che purtroppo non viene considerata nemmeno sul piano del rispetto umano, in quanto ritorna a livello psichico quell’ immaturo narcisismo infantile dal quale in realtà non sono mai riusciti a liberarsi definitivamente.

Adriano Bertolasi – Trento

