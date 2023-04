Giornata Ecologica Civezzano: straordinaria partecipazione della comunità

Pubblicità

Nella mattinata di domenica 16 aprile si è svolta la Giornata ecologica di pulizia del territorio comunale.

La manifestazione, riproposta per la prima volta dopo otto anni di assenza, ha visto una straordinaria partecipazione da parte della cittadinanza, sia nel capoluogo che nelle frazioni, sfiorando le 200 presenze.

Alle ore 9.00, presso i punti di ritrovo (Civezzano, Seregnano, S. Agnese, Bosco), sono stati distribuiti i sacchi, formate le squadre e individuati i luoghi di intervento.

A partire dalle 11.30 ha avuto inizio il conferimento del materiale con il supporto del Corpo dei Vigili Volontari del Fuoco di Civezzano e del Cantiere comunale presso il CRM di Civezzano, aperto straordinariamente per l’occasione da AmAmbiente,

I rifiuti raccolti dai volontari hanno velocemente ecceduto la capienza dei cinque bidoni da 1100 litri di indifferenziato predisposti da AmAmbiente, costringendo a ricorrere all’utilizzo di un container. Recuperata anche una notevole quantità di rifiuto differenziato come ferro, vetro e imballaggi.

Il rifiuto più numeroso e diffuso sono stati i mozziconi di sigaretta, spesso gettati a terra con un gesto meccanico ma con conseguenze durature visto il lungo periodo di decomposizione e le sostanze nocive in essi contenuti. Nei punti più critici, come lungo le strade provinciali, l’operazione di recupero ha portato alla luce, oltre a rifiuti indifferenziati domestici, 3 quintali di pannolini presso la frazione di Torchio, decine di pneumatici e alcune batterie per auto.

Tra i numerosi partecipanti degna di nota è stata la presenza dei più piccoli che, accompagnati dallo spettacolo itinerante di “Gino Rifiutino” e dalle guide dell’Ecomuseo, si sono impegnati nella pulizia dell’alveo del torrente Fersina. Alla consegna dei rifiuti raccolti i bambini hanno avuto l’occasione di vedere da vicino il sistema della raccolta differenziata insieme agli operatori di AmAmbiente.

Terminato il lavoro, alle ore 13.00, tutti i volontari coinvolti hanno potuto godere di un momento di convivialità offerto dal Comune con la collaborazione del Gruppo Alpini di Civezzano presso la Baita alpina, durante il quale gli organizzatori hanno portato i ringraziamenti istituzionali (Assessore all’Ambiente del Comune di Civezzano Gianni Zampedri, Sindaca del Comune di Civezzano Katia Fortarel, Direttrice dell’Ecomuseo Argentario Lara Casagrande, referente dell’Associazione Plasticfree Marco Brugnara).

L’Amministrazione – attraverso una breve nota – ha esteso un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti ed in particolare alle realtà che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento (Ecomuseo dell’Argentario, Corpo dei Vigili Volontari del Fuoco di Civezzano, Gruppo Alpini di Civezzano, Associazione PlasticFree), alle associazioni locali che hanno aderito alla manifestazione (Banda sociale di Civezzano, Associazione Civeyoung, Associazione El Cormel, G.R.C. Bosco e SAT di Civezzano), nonché alla società AmAmbiente, al Cantiere comunale e a tutte le persone che a vario titolo si sono impegnate per la buona riuscita della manifestazione.

«La Giornata ecologica ha rappresentato il primo tassello di un percorso più ampio di coinvolgimento della popolazione nella cura del bene comune – si legge ancora nella nota del comune di Civezzano – dimostrando come la partecipazione attiva di molti sia l’antidoto contro l’inciviltà di pochi. Ogni persona che ha deciso di passare una domenica lavorando insieme ai propri concittadini ha contribuito a costruire una comunità educante nei confronti delle nuove generazioni, per la promozione del rispetto dell’ambiente naturale in un’ottica di sostenibilità e partecipazione attiva».

