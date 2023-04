“Echi. La montagna tra fotografia e pittura”: l’arte contemporanea di Marcello Nebl e Massimiliano Corradini in mostra al Palazzo della Regione

Pubblicità

Sarà inaugurata venerdì 28 aprile alle 16, nei prestigiosi spazi del Palazzo della Regione, la mostra “Echi. La montagna tra fotografia e pittura”, con la curatela di Giuseppe Tasin.

L’esposizione, organizzata dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol in occasione del Trento Film Festival 2023, con la collaborazione della Comunità della Val di Non e il patrocinio di SAT e Parco Naturale Adamello Brenta, vede opere novecentesche della collezione d’arte regionale dialogare con opere contemporanee dell’artista Marcello Nebl e del fotografo Massimiliano Corradini.

La mostra, che rimarrà aperta fino al 12 maggio, presenta la montagna sotto molteplici punti di vista con un’alternanza di scultura, pittura e fotografia: le opere plastiche di Othmar Win-kler, Adolf Vallazza, Rinaldo Cigolla ed Eduard Moroder, dedicate alle genti di montagna e provenienti dal patrimonio artistico della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, alle quali si aggiunge la scultura contemporanea del giovane artista noneso Andrea Borga, sono messe in relazione con gli scatti in bianco e nero del fotografo Massimiliano Corradini dedicati in maniera specifica alle Dolomiti di Brenta e agli acrilici su tela dell’artista Marcello Nebl nei quali la montagna appare come concetto, metafora della vita stessa.

Modi diversi di presentare la montagna come rappresentazione vitale dell’anima, come Grande Madre che ci accompagna all’interno del grande ciclo della Natura.

L’allestimento a parete, in particolare, alterna ad ogni quadro di Nebl una fotografia di Corradini, portando così il visitatore a poter apprezzare i due diversi punti di vista: la montagna osservata dal pittore, che da reale diviene immaginazione e concetto per poi tornare alla realtà grazie a una peculiare e metodica tecnica che unisce pittura e grafica e il reale catturato dall’occhio del fotografo e reso irreale dall’apparecchio e dalla propria visione di lavorazione.

Nel testo di presentazione alla mostra, il curatore Giuseppe Tasin spiega che «il bianconero delle foto di Massimiliano Corradini evidenzia lo splendore delle vette e delle vallate, le rocce e le nevi. Il bianco e nero non è un limite, bensì un valore che ne accresce il mistero e ne amplifica le emozioni, permettendo allo spettatore di riversare in quell’immagine le proprie emozioni, alle quali, la montagna raffigurata fa eco con la sua immagine restituendo delle sensazioni incredibili. Marcello Nebl con i colori delicati delle sue opere, i tratti fini e decisi, affiancati l’uno all’altro con meticolosità, ci porta su una dimensione diversa, ci porta alla montagna cosa viva, ai colori che la caratterizzano, a quelle crode che assomigliano tanto alle rughe degli anziani saggi, ci induce a ricercare i particolari, a individuare i sentieri, i punti di contatto, ci rappresenta la maestosità delle vette e il rispetto, la soggezione che si prova al loro cospetto».

La mostra, che grazie alla collaborazione organizzativa della Comunità della Val di Non sarà ospitata nei mesi estivi all’interno del territorio del Parco Adamello Brenta, è accompagnata da un catalogo con testi critici di Fiorenzo Degasperi per le opere di Nebl e di Alberto Bregani per gli scatti di Corradini.

Il fotografo e scrittore Alberto Bregani spiega come «Corradini ci riporta qui splendide immagini di un Brenta molto particolare; situazioni scelte, definite, studiate e composte in modo assolutamente personale, autoriale. Ed è davvero un piacere osservarle in ogni loro piccolo dettaglio. Fotografie che potranno essere raccontate dallo stesso Corradini anche a distanza di decadi in quanto, per loro natura, d’Autore e quindi realizzate con piena consapevolezza della materia trattata. Nuvole, ombre, profili, controluce; visioni di un Brenta dalla grande bellezza trasformate in fotografie grazie anche ad una indispensabile quanto sopraffina tecnica fotografica».

Fiorenzo Degasperi descrive la natura raffigurata da Marcello Nebl che, più che dal religioso Spirito, è guidata dall’anima: «Un senso di solitudine solare, un senso indicibile di liberazione e di respiro, uno stato d’animo ottenuto grazie a una tecnica fatta di sospensioni, di silenzi, di vuoti e di assenze. È una tecnica che accarezza le suggestioni orientali, le profondità dello zen e lo sguardo alpino del Tao: nell’essenzialità del tratto, nella ristrettezza dell’es-sere, nel lavoro quasi scarnificato, raschiato, limato fino a toccare le corde giuste per far poetare l’opera stessa. Nell’opera, non fuori di essa, vive qualcosa che va oltre l’arte. La tecnica diventa esperienza, perché non si tratta di questa o quella conoscenza o teoria, sempre vana e relativa, bensì di un’esperienza che si presenta in modo da avere valore di per sé. Una pittura autonoma, rivolta su sé stessa, che trova il proprio senso rispecchiandosi nelle linee che diventando piano piano delle armonie, delle note musicali che, aggregandosi, danno vita a suoni melodici, talvolta dodecafonici, altre volte celestiali».

La mostra si inserisce nel progetto “La Regione fuori dai vetri”, promosso dall’assessore regionale Waltraud Deeg, per offrire l’opportunità a tutta la popolazione di vivere da vicino l’espressione e la bellezza dell’arte mettendo a disposizione di tutti le opere d’arte della Regione.

L’obiettivo del progetto è quello di rendere prossimamente la mostra “Echi. La montagna tra fotografia e pittura” itinerante su più sedi nel territorio regionale, affinché l’ente Regione diventi sempre più una rete con capacità di raccolta, di legame, di appartenenza, un luogo di formazione allargato.

Per l’assessore regionale Deeg la mostra è un’occasione per coniugare gli elementi naturalistici e antropologici, in vario modo rappresentati dalle opere esposte, a testimonianza del prezioso habitat regionale, che va custodito e difeso.

L’esposizione rimarrà aperta fino al 12 maggio con ingresso libero, dal lunedì al venerdì con orario continuato 8.00-19.00. Sabato 29 aprile apertura con orario 9.00-12.00.

MASSIMILIANO CORRADINI – Massimiliano Corradini (Trieste, 1977), vive a Ville d’Anaunia, comune nel Parco Adamello Brenta. Nel corso degli anni si è confrontato con molti generi, ma il suo amore per la montagna, e soprattutto per le Dolomiti di Brenta, lo porta a fotografare percorrendo sentieri in quota e ferrate. Formatosi sull’esempio di Alberto Bregani, di cui è stato allievo, nel 2021 viene incaricato da Apogeo Editore di pubblicare il libro “Fotografare con il grandangolo. Attrezzatura e tecniche per accendere la creatività”, per il quale ha voluto la collaborazione di Nicola Bortolamedi. È presidente della Sezione SAT di Rallo e del Circolo Fotografico Valli del Noce, consigliere della SAT Centrale e membro della giuria del Premio Dolomiti Patrimonio Mondiale Unesco.

MARCELLO NEBL – Marcello Nebl (Cles, 1977) è conservatore dei beni culturali, storico dell’arte e artista visuale. Nel 2017 ha inaugurato un ciclo di opere dedicate alle Dolomiti. Fra le recenti mostre personali si segnalano “Nel segno della montagna” presso lo Spazio FALC a Milano (novembre 2021), “Dolomites” presso la Galleria Espace La Stanza a Bolzano (settembre 2022), “Nel segno della montagna” presso la Galleria De Wrachien a Treviso (novembre 2022) e “Mountains are better than art” presso la Fondazione Gualandi di Bologna (febbraio 2023) nell’ambito di Art City Bologna 2023.

