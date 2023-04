“Destinazione sostenibilità”: a Peio si parla del collegamento funiviario Cogolo-Peio Fonti

Pubblicità

“Destinazione Sostenibilità: il collegamento Cogolo-Peio motore di sviluppo futuro”: questo l’importante tema dell’incontro in programma mercoledì 19 aprile alle ore 20.30 a Cogolo di Peio presso la Sala Conferenze del Parco Nazionale dello Stelvio, settore trentino.

Collegare Cogolo a Peio Fonti con un impianto funiviario potrebbe rappresentare un’occasione per rinnovare la Val di Peio allo scopo di renderla un’eco-destinazione innovativa e sostenibile nel cuore delle Alpi italiane.

Questo il progetto per il quale, a luglio del 2021, la Provincia Autonoma di Trento, Trentino Sviluppo ed il Comune di Peio hanno sottoscritto un accordo quadro per consentire l’avvio della progettazione per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la relativa valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A).

Da marzo 2022, l’Unità Economia del Turismo e del Marketing Territoriale di TSM (Trentino School of Management), è stata coinvolta nel progetto, attivando un processo di ricerca-intervento volto ad offrire alla destinazione e alla comunità di Peio elementi concreti per valutare la desiderabilità e la fattibilità del progetto di collegamento funiviario e per valutare se e come un collegamento a fune possa migliorare l’esperienza turistica, innescare un processo di riqualificazione dell’offerta, impattare positivamente sui comportamenti di turisti e residenti. L’attività si è costituita in due momenti.

La prima fase si è strutturata come un’indagine esplorativa volta ad analizzare il contesto, le potenzialità e le opportunità della Val di Peio.

L’ascolto territoriale e lo scambio con i diversi attori locali rappresenta infatti un tassello di un percorso di riqualificazione turistica complessiva, che deve necessariamente coinvolgere non solo la pubblica amministrazione e le istituzioni locali e provinciali, ma anche la comunità solandra nel suo complesso e gli operatori turistici che operano in Val di Peio .

La seconda fase del progetto si è concentrata su tre elementi in particolare: la valutazione della sostenibilità economico finanziaria del nuovo impianto, sia della sua realizzazione che della sua gestione; la valutazione degli impatti positivi prodotti dall’impianto per ridurre il traffico veicolare, migliorare la vivibilità della valle, riqualificare urbanisticamente i paesi, ridurre le emissioni di CO2; la ridefinizione dell’offerta turistica della destinazione, in termini quantitativi e qualitativi, per rendere pienamente sostenibile l’investimento e per ri-posizionare strategicamente la destinazione.

Le analisi, basate su diverse metodologie di ricerca socio-economica, hanno permesso di individuare il perimetro entro cui il progetto potrebbe svilupparsi l’impianto, favorendo dunque la ripresa del territorio e rimodellando l’economia locale affinché poggi su basi solide e sostenibili a lungo termine.

La rilevante serata, moderata da Fabio Sacco, Direttore Generale dell’APT Val di Sole, vedrà numerosi interventi: Alberto Pretti (Sindaco di Peio), Delio Picciani ed Andrea Gelsomino (Trentino School of Management), Stefano Milani (Milani & Partners Srl), Albert Ballardini (Trentino Sviluppo), Sergio Scalet (Ingegneria per la Montagna) e Roberto Failoni, Assessore al Turismo della Provincia Autonoma di Tento.

