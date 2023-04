Cucciolo di orso salvato dai forestali, ma non mancano le polemiche degli attivisti

Pubblicità

Non poteva avere tempismo peggiore, per così dire, il cucciolo di orso di circa due mesi salvato dai forestali in Val d’Agone, a ridosso dell’attacco di JJ4 avvenuto sul Peller ai danni di Andrea Papi.

A parlare dello sfortunato orsetto sono stati – tramite post sui social – anche Assemblea Antispecista e Collettivo Scobi oltre che gli attivisti di #StopCasteller.

“Da due settimane circa, un piccolo orso di soli due mesi, bisognoso di aiuto, è affidato alle cure del veterinario referente della PAT per i grandi carnivori, Roberto Guadagnini, dopo essere stato recuperato dai Forestali ferito e affamato. Prassi vorrebbe che, terminate le cure mediche (fornite cercando di ridurre il più possibile i contatti con l’uomo), si cominciasse l’iter per la reintroduzione in natura, che implica che il cucciolo venga condotto per il tempo necessario al Casteller (struttura originariamente nata proprio per le captivazioni a breve termine) dove l’animale non dovrà avere alcun contatto con esseri umani, suoni, o stimoli che lo porterebbero a diventare un adulto “confidente”.

Non è noto se il dottor Guadagnini abbia terminato le cure sanitarie e gli chiediamo pubblicamente aggiornamenti sul caso. Sappiamo però che lo ha assistito ponendo particolare attenzione a non imprintarlo troppo e ne siamo felici, perché questo significa che ha lavorato per garantire la sua futura libertà. Ci chiediamo però cosa ne sarà di questo orso una volta terminato l’iter veterinario. Quali sono le disposizioni della PAT nel merito?” si legge nella bio del post di Assemblea Antispecista e Collettivo Scobi.

Il piccolo era stato trovato – e presumibilmente lasciato indietro dalla madre – in condizioni fisiche critiche in fondo ad un dirupo. I forestali – dopo aver visto che la madre non tornava a riprenderlo – erano intervenuti e lo avevano poi portato in salvo.

Ovviamente, la questione non ha mancato di “regalare silurate gratuite” alla Provincia di Trento. Nel loro post si legge anche una frecciata non da poco:

“Abbiamo sentore che Fugatti non permetterà che sia reintrodotto in natura perchè questa situazione lo coprirebbe di ridicolo, palesando ancora una volta la politica incompetente della sua Giunta sulla questione, e crediamo che cercherà in ogni modo di fare pressioni su eventuali scelte e valutazioni veterinarie, o forse cercherà di allungare i tempi tanto da rendere il piccolo orso non liberabile perché troppo confidente.

Chiediamo che anche questa decisione non sia affidata a chi non sa cosa sta facendo, che la gestione orsi sia tolta alla Protezione Civile e al trio Fugatti-Zanotelli-De Col. Ci piacerebbe poter chiedere l’intervento di Ispra, ma considerato che Genovesi non fa che avallare ogni atrocità targata PAT, possiamo solo chiedere che venga permesso al dottor Guadagnini di imporre la propria professionalità veterinaria nell’interesse del piccolo orso.” Gli attivisti hanno poi chiuso il discorso con l’hashtag (e con un vero e proprio disegno) che spiega e chiede le dimissioni di Fugatti.

Dagli orsi alla politica, insomma. La Provincia di Trento e la stessa regione (trentini inclusi) non sono i cattivi di una storia finita male, e questo bisognerebbe arrivare a comprenderlo davvero. Purtroppo, al momento sta passando il messaggio – errato – che i trentini sono l’equivalente di cacciatori armati fino ai denti e pieni di odio verso orsi e lupi. Ma non c’è niente di più sbagliato! Certo, dopo che c’è stato un morto è stato chiaro che gli equilibri si erano rotti in modo irreparabile e che bisognava fare qualcosa o quantomeno iniziare a trovare una soluzione fattibile in tempi non troppo lunghi.

Accanirsi contro la PAT, che in questo momento sta giustamente puntando prima alla tutela degli abitanti della provincia, non farà altro che creare ancora più divario tra le varie parti. Andare a “silurare” il presidente della Provincia quando si parla di una situazione diametralmente opposta a quella di JJ4 è a dir poco assurdo.

L’orsetto ritrovato è chiaro ed ovvio che non è nelle condizioni di tornare immediatamente in natura, e di certo è altamente improbabile che non venga mai più liberato in futuro perché “questa situazione coprirebbe di ridicolo” lo stesso Fugatti. Come si fa a pensare anche solo una cosa del genere? Se non dovesse venire liberato, come tra l’altro si legge tra le righe del post sopra riportato, sarebbe perché non in grado di vivere autonomamente “da orso”.

Invece che essere contenti di una vita salvata, nonostante la situazione di estrema crisi che si sta vivendo in Trentino, per gli attivisti è stato probabilmente più facile andare subito a cercare “il marcio”. Ma, si tiene a sottolineare, ad ora non si può andare liberamente a caccia di orsi, quindi perché creare un dramma e delle frecciate sbagliate in una situazione molto diversa da quella che ha portato ad evidenziare la problematica degli orsi in Trentino?

