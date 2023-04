Corte dei Conti: prosciolto Giacomo Bernardi, dirigente generale dell’avvocatura della Provincia

Pubblicità

La Procura regionale della Corte dei conti di Trento aveva citato in giudizio per danno all’Erario l’attuale Dirigente generale dell’Avvocatura della Provincia Autonoma di Trento avv. Giacomo Bernardi.

La Procura erariale contestava all’avv. Bernardi di aver assunto l’incarico di vertice dell’Avvocatura provinciale in violazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 39, 8 aprile 2013, a norma del quale non possono essere conferiti incarichi amministrativi di vertice, nelle amministrazioni statali, regionali e locali, a coloro i quali abbiano ricoperto, nel biennio precedente, cariche in enti di diritto privato finanziati dall’amministrazione che conferisce l’incarico.

Nel caso di specie, secondo la ricostruzione operata dalla Procura erariale, il Bernardi, che fino al 22 giugno 2020 aveva ricoperto l’incarico di commissario liquidatore di Trento Rise – associazione di stampo privatistico regolata e finanziata dalla Provincia autonoma di Trento – non solo non aveva indicato la propria situazione di inconferibilità, all’atto della propria partecipazione alla procedura selettiva indetta dalla PAT ma aveva sottaciuto l’incarico di liquidatore anche nel proprio curriculum vitae, presentato ai fini della valutazione dei titoli professionali in seno alla medesima selezione.

Dalla nullità prevista ope legis per il conferimento illegittimo era derivata la richiesta da parte della Procura regionale di un risarcimento in favore della Provincia pari alla retribuzione illegittimamente percepita dall’avv. Bernardi in veste di Dirigente generale per l’importo di € 112.927,65. L’udienza per discutere la causa era stata fissata presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol, per il 15 marzo 2023

Alla fine della discussione la Corte dei Conti ha prosciolto da tutti gli addebiti l’avvocato Giacomo Bernardi, dirigente generale dell’avvocatura della Provincia. La sentenza stabilisce che l’incarico affidato a Bernardi sia stato legittimo, diversamente da quanto gli era stato contestato.

Nella sentenza di legge che l’incarico conferito dalla pat a Bernerdi rientra tra quelli «amministrativi di vertice» e non contemporaneamente tra gli «incarichi dirigenziali esterni». L’incarico di liquidatore presso Trento Rise, ricoperto dal convenuto dal 2015 sino al 22 giugno 2020, non rientrava poi tra quelli svolti, nei due anni precedenti, «in enti di diritto privato (regolati) o finanziati» dalla Provincia. Inoltre «al momento del conferimento dell’incarico oggetto di contestazione, l’associazione Trento Rise non era (né poteva essere) più finanziata dalla Provincia da almeno due anni e mezzo». Ed infine l’incarico di liquidatore a Trento Rise non rientrava tra gli «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati di cui all’articolo 4 d.lgs. n. 39/2013».

