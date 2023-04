Cattura JJ4, Fugatti «Chi vuole bene a questo progetto non deve preoccuparsi di JJ4, ma ci aiuti a trasferire gli altri»

Pubblicità

La notizia della cattura di JJ4 è arrivata nella mattinata di oggi (QUI link) ed ha subito colto l’attenzione di molti che stavano aspettando questa notizia con numerosi interrogativi.

Alle 10 di questa mattina, la conferenza stampa della PAT riguardo alla cattura avvenuta verso le 23 di ieri sera con l’ausilio della “trappola tubo” in una zona non vicina a centri abitati, nell’area della Val Meledrio, in zona torrente Meledrio.

Il presidente della provincia Maurizio Fugatti ha subito ringraziato i forestali dell’impegno costante nel cercare di catturare JJ4 in tempi brevi.

“Era una notizia che avremmo voluto dare a fine 2020, o comunque nel 2020 quando la Provincia di Trento emise due ordinanze, la prima per l’abbattimento e la seconda per la cattura di JJ4” ha affermato il presidente della Provincia autonoma di Trento, facendo anche riferimento all’impossibilità all’epoca di catturarla e all’amarezza del momento vista la situazione in questo 2023.

Nella giornata di ieri è stata consegnata la documentazione richiesta dal tribunale amministrativo e si spera che il tar possa anticipare la decisione rispetto all’11 maggio riguardo al destino di JJ4.

Durante la conferenza è stato specificato che JJ4 si trova ora al Casteller (alle 2 di notte già era sveglia e stava bene) ed è in buone condizioni fisiche e, se si dovesse procedere per l’abbattimento, sarà tramite l’eutanasia.

L’Ingegnere Raffaele de Col ha poi preso parola specificando che “JJ4 è un’orsa pericolosa. In questi giorni ha dato segni di forte aggressività sulle foto-trappole“. L’animale, infatti, secondo quanto affermato in conferenza avrebbe distrutto più di una foto-trappola ed i cartelli posti in zona mostrando quindi segni di aggressività in fase di ricerca.

Anche de Col ha ringraziato gli operatori della forestale che, in questi giorni, hanno dovuto lavorare in una zona con oltre 20 orsi per cercare di catturarne uno particolarmente aggressivo. Confermata anche la presenza di tre cuccioli tutti in via di svezzamento dell’età di circa due anni (pesano dai 35 ai 40kg circa).

Durante la cattura – è stato spiegato – due dei cuccioli erano rimasti nella trappola a tubo, ma dopo che i veterinari (due) hanno sedato JJ4, sono stati liberati e si sono allontanati tranquillamente. Il terzo si era già allontanato autonomamente. È stato specificato che i tre cuccioli sono autonomi, autosufficienti e che il momento di cattura è stato “ideale“, dato che dopo lo svezzamento JJ4 si sarebbe potuta accoppiare nuovamente.

Il lavoro fatto dai forestali rasserena chiaramente un’area intera dato che gli orsi problematici si trovano in altre zone. Ora la concentrazione è rivolta a MJ5 e M62. “Oggi a mezzogiorno è convocato il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica dal commissario del governo dove – al netto della cattura di JJ4 – rimane nostra intenzione puntare la nostra attenzione sugli altri due soggetti pericolosi MJ5 (Ispra favorevole all’abbattimento) e M62 (da chiedere a Ispra per abbattimento)” ha affermato Fugatti.

“I tre soggetti sono quello che ci interessa nell’immediato, ugualmente importante – e risolti i problemi dei tre esemplari ancora di più – è il tema del futuro del progetto (Life Ursus). E quindi i numeri, che devono tornare a quella che era l’origine del progetto che prevedeva 50 esemplari che si sarebbero dispersi sull’arco alpino.” ha poi proseguito il presidente della provincia autonoma di Trento.

“Per la Lav vale sempre – così come per gli altri – l’offerta di 70 orsi in eccesso che abbiamo. E quindi si facciano pure avanti perché ne abbiamo 70 non ne abbiamo uno.” ha poi risposto, sempre Fugatti, ad uno degli interventi.

“Anche su questo, in termini tecnici – ha risposto l’Ingegnere Raffaele de Col – L’orso non è un gatto, è un animale che deve essere custodito in un determinato tipo di recinto – specialmente questo tipo di animale cioè un animale pericoloso e che ha fatto quello che ha fatto – ed ad oggi in Italia l’unico recinto con queste caratteristiche è quello che c’è è al Casteller.”

“Chi vuole bene a questo progetto non deve preoccuparsi di JJ4. Chi si preoccupa di JJ4 fa ideologia e filosofia. Chi vuole bene a questo progetto ci aiuti a trasferire gli altri, altrimenti il progetto fallirà perché ci saranno altri attacchi ad altre persone, perché ci sono stati 8 attacchi in 7-8 anni, perché il numero è sovrastimato. – ha spiegato Fugatti – Chi vuole bene a questo progetto non pensi a JJ4, pensi agli altri 70 da trasportare se veramente crede nella prosecuzione di questo progetto. (…) Non dobbiamo preoccuparci di dove vive JJ4, come vive, che tanto vivrà benissimo. Dobbiamo preoccuparci di ciò che occorre fare da qui in avanti.

(…) la nostra preoccupazione non è tanto JJ4, è il riuscire a tenere in piedi il progetto. Per tenere in piedi il progetto occorre garantire la convivenza uomo-animale. E per garantire la convivenza uomo-animale ci dobbiamo preoccupare degli altri 70 orsi in eccesso.”

Sia in città che al Casteller non si escludono possibili manifestazioni animaliste riguardo alla cattura. “Noi avremmo voluto abbatterla sul posto” ha concluso poi il presidente della Provincia autonoma di Trento.