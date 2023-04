Cattura JJ4, AIDAA: “Si rispetti la sua vita e la sua natura. No all’abbattimento o alla sua carcerazione”

Pubblicità

Dopo la notizia della cattura di JJ4 è arrivata nella mattinata di oggi (QUI link) sono state immediate le reazioni di alcune associazioni e organizzazioni animaliste.

“Dopo la cattura dell’orsa JJ4 (GAIA) avvenuta questa notte – si legge in una nota di Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA – Chiediamo il rispetto per la vita dell’orsa JJ4 e per la sua natura e che la stessa sia subito messa in condizione di essere trasferita in un santuario protetto tra quelli indicati dalla LAV che si trovano all’interno dell’Unione Europea”.

AIDAA ha inoltre chiesto “che la stessa non la si condanni a un lungo periodo di reclusione nel lager di Le Casteller e allo stesso tempo che si continuino le ricerche per verificare se l’orsa ha dei cuccioli che senza la presenza della mamma rischiano di morire”.

