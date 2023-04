Carne di orso, prelibata e rarissima: una volta si mangiava in Veneto e Friuli

Pubblicità

Dalla Slovenia alla Finlandia e fino alla Russia. La carne di orso è una carne di qualità e molto prelibata. Una volta si mangiava anche in Veneto e Friuli Venecia Giulia con l’immancabile polenta.

Oggi in Italia è proibita perché l’animale è ritenuto specie in via d’estinzione.

“Ma dopo gli ultimi accadimenti e una specie in continuo aumento che è arrivata solo in Trentino a 150 animali qualcuno potrebbe ripensare il tutto e metterla in tavola nei miglori ristoranti italiani.” (si ironizza)

Nei paesi dove si può consumare si mangia prevalentemente in spezzatino ma ne vengono cucinati anche il guanciale e le zampe. E con le dovute precauzioni – autorizzazione dell’Ufficio protezione orsi, certificato di provenienza e lenta cottura – può essere assaggiata anche da noi. Come dimostra il caso Expo.

In Italia come detto l’orso è un animale protetto e non è cacciabile, ma la sua carne è consumabile se proviene dall’estero. È una carne apprezzata principalmente nell’Europa dell’Est e, proprio in Russia, si mangia tipicamente come spezzatino stufato per non meno di cinque ore; ha un sapore dolciastro, pur mantenendo il retrogusto selvatico delle carni nere.

Esistono anche salumi d’orso, che vengono prodotti principalmente in Slovenia dove l’organismo incaricato della protezione degli orsi autorizza circa cento abbattimenti all’anno.

L’idea di mangiare orso risale al Medioevo, quando aveva una valenza più simbolica che effettivamente culinaria: il guanciale e le zampe erano considerati le vere prelibatezze, mentre il fegato è del tutto immangiabile, anzi è altamente tossico per il contenuto eccessivo di vitamina A.

Di fatto la tradizione esiste tuttora, anche se molto molto ristretta, e non tiene sempre conto delle necessarie precauzioni sanitarie, in quanto spesso questa carne porta con sé parassiti.

C’è da dire che il sapore, per quanto sia sempre selvatico e dolciastro, varia moltissimo a seconda dell’alimentazione dell’orso, che non necessariamente sceglie le stesse cose! Ci sono orsi che mangiano più frutti di bosco e meno pesci, poi ci sono orsi che pescano continuamente e altri che mangiano carne. Questo influisce sempre sul gusto della loro bistecca. Di certo tutti gli orsi sono grassi, tanto che con il grasso d’orso si possono persino accendere le lampade ad olio!

Ci sono molti modi per cucinare l’orso, nei ristoranti europei rinnomati cuociono una bistecca in una cocotte per la modica cifra di 70 euro.