AIDAA querela Maurizio Fugatti per i reati di maltrattamento di animali e per istigazione a delinquere

Pubblicità

Pubblicità



L’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente ha deciso di querelare il presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti per i reati di maltrattamento di animali e per istigazione a delinquere.

“Una querela – denuncia per i reati di maltrattamento di animali (articolo 544 bis c.p.p.) e per istigazione a delinquere (art. 604 bis C.P.P.) nei confronti del presidente della provincia di Trento Maurizo Fugatti è stata inviata alla procura della repubblica di Trento in merito alla gestione della vicenda della cattura dell’orsa Gaia (JJ4) dall’associazione italiana difesa animali ed ambiente AIDAA.” si legge in una nota.

In particolare, sostengono gli animalisti di AIDAA: «Fugatti è responsabile di aver ordinato la cattura di una madre orsa nonostante la stessa stia ancora accudendo i suoi tre cuccioli mettendo a rischio la vita stessa dei cuccioli il cui svezzamento è in corso.

Pubblicità Pubblicità

Ma soprattutto (…) è responsabile dell’abbandono dei due cuccioli che erano nella trappola con mamma Gaia e che per scelta specifica sono stati allontanati volontariamente dalla madre al solo scopo di rendere più facile la eventuale esecuzione della stessa orsa JJ4 abbandonandoli a loro stessi e quindi mettendoli anche in questo caso a rischio morte»

Si tratta della seconda querela contro Fugatti che se condannato rischia il carcere.

AIDAA nei prossimi giorni consegnerà al ministero dell’Ambiente una proposta per il tavolo di salvezza degli orsi, e si sta pensando anche ad una serie di richieste anche alle autorità dell’Unione Europea.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità