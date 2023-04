Veleggiare in Italia: scopri la bellezza dell’Italia navigando

Pubblicità

Se ami il mare, la navigazione e l’esplorazione di posti nuovi, veleggiare in Italia è un’esperienza unica che permette di ammirare le bellezze costiere del Belpaese da un punto di vista privilegiato.

Grazie agli 8000 km di costa, sempre bellissima e variegata, L’Italia offre eccellenti opportunità per la navigazione, è ricca di porti, baie e spiagge che ti lasceranno senza fiato

In questo articolo esploreremo i migliori luoghi in Italia per navigare, i percorsi più panoramici e le bellezze naturali da segnare sulla mappa della tua prossima vacanza in barca a vela.

I luoghi dell’anima: quali sono i paradisi italiani dei marinai?

Costa Smeralda, Sardegna – La Costa Smeralda, a nord-est della Sardegna, è una delle mete turistiche più ambite per veleggiare in Italia, ma anche nel panorama internazionale, grazie alla possibilità di godere di acque limpide e paesaggi mozzafiato. Porto Portisco, Porto Cervo e La Maddalena sono solo alcune delle mete raggiungibili in un percorso adatto sia a navigatori più esperti, sia a chi è alle prime armi.

Gargano e costa di Bari, Puglia – Con circa 800 km di litorale, è impossibile non pensare alla Puglia quando si parla di veleggiare. In particolare le coste del Gargano sono un teatro naturale imperdibile, dalle alte scogliere bianche di Vignanotica alle Isole Tremiti. Scendendo poco più giù, come non citare la costa a sud di Bari con le cale di Polignano a Mare e Monopoli che offrono uno dei panorami più belli al mondo.

Costiera Amalfitana, Campania – La Costiera Amalfitana è “Patrimonio UNESCO dell’Umanità” dal 1997, e questo spiega già bene quanto sia consigliato visitare via mare questa splendida area costiera della provincia di Salerno. Qui mare e cultura si mescolano in una commistione di colori, profumi, eccellenze enogastronomiche e calore umano fuori dal comune.

Isole Eolie, Sicilia – Le Isole Eolie, sono un paradiso in Terra a largo della costa nord-orientale della Sicilia. Vulcano, Lipari, Panarea e Stromboli sono solo alcune delle isole meravigliose che compongono l’arcipelago, ognuna delle quali merita di essere tappa di un itinerario che ti riempirà l’anima di emozioni forti, grazie alla particolarità della bellezza paesaggistica e all’imprinting storico ed epico di questi luoghi.

Isola d’Elba, Toscana – Scoprire l’Isola d’Elba in barca a vela significa fare una vacanza all’insegna del riposo e dell’avventura. Ci sono molte baie e calette in cui si può ormeggiare la propria barca e trascorrere una giornata in totale relax, immersi nella natura e lontani dal caos della città. Alcune delle baie più famose sono la spiaggia di Cavoli, la spiaggia di Fetovaia e la spiaggia di Sant’Andrea.

Laguna di Venezia, Veneto – Non esiste al mondo una città come Venezia e navigare la sua Laguna significa veleggiare in un dipinto di bellezza e biodiversità. Murano, Burano, Torcello e le altre isole sono oasi naturalistiche tra le quali immergersi alla ricerca di relax e vita mondana e grazie alla navigazione a vela avrai la possibilità di scoprire spiagge nascoste e paradisi sabbiosi indimenticabili.

Costa dei Trabocchi, Abruzzo – La Costa dei Trabocchi si estende per circa 70 chilometri lungo la costa abruzzese, tra Ortona e Vasto e prende il nome dai trabocchi, le antiche macchine da pesca in legno che si ergono sulla costa e che costituiscono un’attrazione turistica di grande interesse. Veleggiare lungo la Costa dei Trabocchi consente di ammirare paesaggi unici, con spiagge di sabbia bianca, scogliere e promontori che si affacciano sul mare, ma anche di scoprire il patrimonio storico e culturale della zona, con antichi borghi di pescatori e città storiche.

Fonte fotografica: Gabbiere / Shutterstock.com

Vacanze in barca a vela: il noleggio a lungo termine – Ci sono talmente tante baie da vivere che l’opzione migliore per scoprire l’Italia in barca a vela è sicuramente il noleggio a lungo termine, a partire da una settimana in poi.

Le possibilità di noleggio yacht Italia sono molte, è possibile scegliere l’imbarcazione più adatta alle tue esigenze e al tuo budget, il porto da cui partire e poi decidere se prenderti il giusto tempo per acquisire l’esperienza di gestire in autonomia la barca o affidarti a un capitano esperto che ti guiderà tra le coste e ti permetterà di lasciarti coccolare dalle onde.

Veleggiare in Italia, è il momento di partire – La navigazione a vela consente di scoprire paesaggi unici, con spiagge di sabbia bianca, scogliere, promontori e insenature nascoste, ma anche di ammirare città storiche e antichi borghi di pescatori, arricchiti dalla cultura e dalla gastronomia locale.

Partire significa rinascere ogni volta e l’esperienza di una vacanza in barca a vela sarà sicuramente un vulnus di emozioni che non potrai mai dimenticare.

