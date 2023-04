Tour of the Alps: ecco le tre tappe in Trentino. Attenzione alle chiusure del traffico

Pubblicità

Da oggi, Lunedì 17 aprile al via il Tour of the Alps 2023 che partirà da Rattenberg, in Alpbachtal, da dove scatterà la 46ma edizione della corsa a tappe euro-regionale, che si concluderà venerdì 21 aprile a Brunico dopo aver attraversato le strade dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino.

In vista della partenza della competizione organizzata dal GS Alto Garda, che offrirà cinque giornate di ciclismo ad elevati contenuti tecnici, le autorità di governo del Land Tirolo e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano hanno predisposto le ordinanze di sospensione della circolazione durante il passaggio della manifestazione.

Le autorità della Provincia autonoma di Trento hanno disposto un’ordinanza di sospensione della circolazione relativa ai percorsi delle tappe 3, 4 e 5, in programma rispettivamente mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21 aprile.

Sulle strade comunali poste al di fuori dei centri abitati e sulle arterie statali e provinciali, la circolazione verrà sospesa in entrambi i sensi di marcia con un anticipo di 30 minuti rispetto agli orari delle cronotabelle ufficiali.

Inoltre, i comuni interessati dal percorso adotteranno le ordinanze sindacali per i tratti di strada di loro competenza, vietando il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara e arrestando la marcia di tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano sulle arterie interessate dal percorso.

Gli autisti dei veicoli dovranno attenersi alle indicazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione.

Saranno 19 le squadre ai nastri di partenza tra campioni consolidati e talenti che vogliono affermarsi. Tra i protagonisti più attesi ci sono Geraint Thomas, EOS Grenadiers), vincitore della prima edizione del Tour of the Alps, nel 2017, e del Tour de France, nel 2018, Aleksandr Vlasov (Bora-hansgrohe), Jack Haig (Bahrain-Victorious), Rigoberto Uran (EF Education EasyPost) e Chris Froome (Israel-PremierTech). L’Italia spera nelle prestazioni del veterano (Israel-PremierTech) e del promettente scalatore della Eolo-Kometa Lorenzo Fortunato.

Ecco le tre tappe che interesseranno il Trentino.

RENON – BRENTONICO – Si passa tra i meleti ed i vigneti della Valle dell’Adige porterà fino a Trento, superata attraverso la tangenziale a 4 corsie. Ad Aldeno, dopo quasi 100 km di gara, avrà inizio la prima vera salita della tappa, che culminerà con il GPM al Lago di Cei, dopo circa 10 km di ascesa impegnativa ma tutto sommato regolare.

Seguirà una veloce discesa ed altri 25 km quasi pianeggianti, per raggiungere Avio, dove avrà inizio la lunga ed impegnativa salita finale: oltre 15 km di ascesa costante fino alla linea del traguardo a San Valentino di Brentonico.

ROVERETO – PREDAZZO – Partenza in salita per la tappa 4 dopo l’avvio di fronte al MART. Dopo i primi km pianeggianti c’è la lunga salita che porta ai 1341 metri di Passo Sommo; le pendenze sono regolari, ma si tratta comunque di oltre 15 km di salita.

Ed anche per il resto della tappa, di pianura se ne troverà poca. Il percorso, infatti, dopo aver superato l’ascesa del lago di Santa Colomba, si snoda sui due versanti della val di Cembra, in alternanza tra segmenti in salita e brevi discese.

Entrati in val di Fiemme, si dovrà affrontare la salita verso Passo Pramadiccio, introdotta dalla caratteristica salita “Della Cascata”, l’iconica ascesa decisiva della Marcialonga. L’ultimo GPM si trova a 15 km dal traguardo, suddivisi tra un tratto di velocissima discesa verso Tesero, ed un tratto pianeggiante verso Predazzo, con l’ultimo chilometro leggermente all’insù.

CAVALESE – BRUNICO – Partenza in salita anche per l’ultima tappa: 11 km di ascesa da Cavalese, regolare ma da non sottovalutare, per superare il passo Lavazè, tetto dell’intera corsa. Seguirà una veloce e lunghissima discesa verso l’Alto Adige, su strada ampia e scorrevole, con due lunghe gallerie poco prima di ritrovare la pianura ed il fondovalle. Si percorre l’ampia strada statale per risalire la valle dell’Isarco e imboccare poi la Val Pusteria, alternando tratti pianeggianti a segmenti in leggera salita.

Giunti a Chienes, quando mancano circa 50 km all’arrivo, la salita si accentua per un paio di chilometri salendo verso Falzes, per poi scendere velocemente verso Brunico, per un primo passaggio sulla linea del traguardo, a 37,4 km dall’arrivo. Inizia a questo punto un lungo circuito, imperniato sulla salita di Riomolino: l’ascesa completa presenta una pendenza media del 8,2%, ma i primi 6 km hanno pendenza media superiore al 10%, con alcune punte al 18%.

Dallo scollinamento mancheranno 19 km al traguardo: cinque di saliscendi in quota; otto di discesa ripida e tortuosa, specialmente nella seconda parte; sei sostanzialmente pianeggianti attorno a Brunico prima di ritrovare il traguardo sulla centrale strada dei Bastioni, al termine di un lungo rettilineo in leggera ma costante ascesa.