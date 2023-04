«Ora Lupi e Orsi mi fanno paura, sceglierò la Valle d’Aosta per le prossime vacanze»

Pubblicità

Egregio Direttore e Cari amici del Trentino,

sono 35 anni che vengo in vacanza da voi; ogni anno 2 o 3 settimane prima a Ponte Arche (Terme di Comano) e poi a San Lorenzo in Banale.

Quest’anno ho fatto in più anche una settimana a Dimaro, poco sopra Caldes, essendo appassionato di kayak e del fiume Noce.

Ho sempre passeggiato/camminato ogni giorno per ore e ore nei vostri boschi, apprezzandoli tantissimo. Ho saputo man mano degli orsi, ma ho continuato “a farmi coraggio” cercando di muovermi sempre con molta attenzione e guardingo, tenendo ben presenti le indicazioni dei cartelli Parco Adamello Brenta.

Sinceramente ora non me la sento più di rischiare così tanto; sembra che la tutela degli orsi sia molto più importante della vita delle persone e che se dovessi essere assalito da un orso sarebbe solo colpa mia.

Vorrebbero anche chiudere dei sentieri per lasciare liberi gli orsi di muoversi senza la presenza umana; ma con oltre 100 orsi presenti che percorrono anche 40/50 km al giorno, credo verrebbero piu o meno chiusi tutti i sentieri del Trentino.

Mi spiace molto, ma per come stanno le cose, se non cambieranno, temo dovrò scegliere la Valle d’Aosta per le camminate e il Piemonte per il kayak, molto molto a malincuore.

Senza parlare dei lupi; sperando sempre che non succeda qualcosa di grave in conseguenza di una loro sempre più massiccia presenza. Cordialmente.

Ferruccio Arosio

