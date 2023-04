Maurizio Fugatti a «Zona Bianca» attacca il popolo della «ztl» e dei “poltronari televisivi”

Pubblicità

«Il Trentino è un territorio che sta soffrendo per la perdita di uno dei suoi figli, ma la nostra sofferenza non è finita». Ha esordito così ieri sera a Zona Bianca , la trasmissione di approfondimento in onda su Rete4, il governator Maurizio Fugatti intervistato da Giuseppe Brindisi.

Il governatore ha spiegato anche che la sentenza del Tar è stata «sorprendente di fronte alla morte di un 26 enne» e che nella giornata di domani (oggi per chi legge) saranno consegnati i documenti richiesti per completare la pratica.

Fugatti ha affondato poi sui tuttologi della situazione: «Si è creato ormai un pensiero comune da parte di coloro che frequentano i salotti televisivi, quelli che io chiamo della ztl, che vivono nei centri storici della grandi città e che non sono mai nemmeno andati una volta nei boschi. Per loro conviene difendere la vita di un animale invece che quella di un uomo»

«Il problema non è JJ4 – ha aggiunto Fugatti – è che di fronte alla morte di un ragazzo siamo qui che parliamo di un orso invece che di una vita umana. Il mio compito è difendere la comunita trentina».

Il governatore del Trentino ha riassunto il progetto Life Ursus spiegando cosa avevano detto gli esperti nel lontano 1999: «Gli orsi dovevano essere massimo 50, gli esperti ci dissero che si sarebbero dispersi da soli sulle Alpi e che in Trentino ne sarebbero rimasti ben pochi, non è stato così invece, e tutti si sono radicati nel Trentino Occidentale»

Ora l’idea ha confermato Fugatti è spostare gli orsi in eccedenza in qualche posto in Europa: «Ci dicano dove, ma subito però, senza attendere oltre».

Sulla denuncia da parte di PAE ha sorvolato, visto anche se è destinata all’archiviazione immediata: «Noi abbiamo agito in modo corretto» – Ha detto

Ha difeso a spada tratta il popolo trentino, colpito dalla tragedia ma anche finito nel mirino del popolo animalista: «Il popolo trentino ha nel proprio dna il volontariato: in Italia quando succedono tragedie per primi chiamano la nostra protezione civile, noi siamo stati i primi ad andare sui confini dell’Ucraina quando è scoppiata la guerra, quello che sta succedendo è profondamente ingiusto»

Il governatore del Trentino alla fine del suo intervento ha ribadito che il problema era stato segnalato più volte al governo, anche da parte della precedente amministrazione. «Non si è mai fatto nulla – ha concluso sconsolato Fugatti – nel 2020 il Tar diede il via libera alla soppressione di JJ4 ma il consiglio di Stato rovesciò la sentenza dicendoci che non potevamo nemmeno catturarlo»

Prima dell’intervento di Fugatti tra gli ospiti era presente l’assessore competente Giulia Zanotelli che ha avuto numerosi battibecchi con Michela Vittoria Brambilla e la giornalista Scampini. Nella puntata ha parlato anche la famiglia di Andrea, il ragazzo ucciso dall’orsa in Trentino. (qui è possibile rivedere tutta la puntata)