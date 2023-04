«Malamovida»: denunce e segnalazioni tra le più disparate nel week end

Pubblicità

Pubblicità



Quello appena trascorso è stato un fine settimana molto intenso per i Carabinieri di Trento i quali, unendo ancora una volta gli sforzi con la Polizia Locale, hanno condotto una serie di mirati servizi finalizzati a contrastare il degrado urbano e gli episodi maggiormente significativi connessi alla “mala movida”.

Tra le vie del centro, Piazza della Portella e Piazza Dante, infatti, i militari e gli agenti hanno controllato diverse decine di persone e riscontrato le violazioni più disparate.

Le attività condotte “in borghese” hanno poi permesso di denunciare un cittadino nigeriano di quasi trent’anni sorpreso nella cessione di una dose di eroina: nel corso della medesima operazione, anche grazie ai sempre presenti cani antidroga della Polizia Locale, sono stati inoltre identificati un cittadino del Gambia, un cittadino Albanese ed un cittadino Italiano, ciascuno trovato in possesso di modici quantitativi di hashish, motivo per il quale sono stati tutti segnalati al Commissariato del Governo in qualità di assuntori.

Pubblicità Pubblicità

Un equadoregno, invece, è stato controllato mentre si aggirava portando al seguito un dispositivo contenente spray urticante non conforme alla normativa che disciplina la materia, mentre un 27enne colombiano è stato fermato alla guida di un veicolo che conduceva senza aver mai conseguito la patente: il ragazzo, per di più, è risultato positivo all’alcoltest con valori superiori ad 1,8 grammi di alcool per litro di sangue.

A ciò si aggiunge, infine, l’attività ispettiva della Polizia Locale a seguito della quale sono state contestate alcune violazioni al Regolamento di Polizia Urbana inerenti, ad esempio, il divieto di consumare bevande alcoliche nelle aree verdi. Due, invece, sono stati i locali sanzionati ai sensi del codice della strada per aver occupato “abusivamente” il suolo pubblico con i propri tavoli.

Pubblicità Pubblicità