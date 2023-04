La sicurezza informatica nelle PMI e microimprese: a Trento arriva Marco Camisani Calzolari

Pubblicità

Pubblicità



Confcommercio Trentino organizza il convegno La sicurezza informatica nelle PMI e microimprese che si terrà nella sala Ivo Perini di Seac in Via Solteri 74 a Trento Giovedì 27 aprile 2023 dalle 14:00.

L’evento è “a misura di azienda” con un taglio pratico, caratteristica importante per Confcommercio Trentino. Infatti, oltre ai problemi informatici della rete, saranno anche proposte le soluzioni adeguate alla tua impresa. Lo stile narrativo avvincente dell’evento, mantiene rigore sugli aspetti tecnici.

L’evento è infatti moderato da Marco Camisani Calzolari, professore, divulgatore scientifico e personaggio televisivo, noto per la rubrica che ha riscosso notevole successo a «Striscia la notizia». Durante l’incontro saranno presentati gli argomenti con uno stile narrativo avvincente, con lo stile appunto di Calzolari, ma mantenendo una oggettiva rappresentazione, senza cadere in suggestioni soggettive.

Pubblicità Pubblicità

Ecco il Programma: 14.00 Registrazione ospiti; 14.30 Inizio convegno – Presenta, Marco Camisani Calzolari

Saluti istituzionali di Confcommercio Trentino

Statistiche e presentazione dello stato attuale (locale e globale) della cybersecurity, con focus sulle micro e PMI – Presentazione di un caso reale di attacco informatico – Diego Puel (Be Innova)

I risvolti di un attacco informatico sotto il profilo legale/assicurativo – Manuel Broccardo (DPO ed esperto in ambito assicurativo)

Cosa fare per proteggersi? Consigli e buone prassi – Pierluigi Sartori (Digital Risk Manager di Generali e co-fondatore del Venice Chapter di Isaca).

L’evento è libero e gratuito per tutti gli associati di Confcommercio Trentino. Per prenotare il proprio posto è sufficiente cliccare sul link seguente. (Clicca qui per prenotare)

Pubblicità Pubblicità