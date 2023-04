JJ4 e orsi: i comuni del Trentino si ribellano, minacciate le dimissioni in massa

Pubblicità

Nelle Valli di Non e Sole ed in Paganella, la situazione è incandescente. Alcuni sindaci delle zone interessate, infatti, stanno al momento valutando se presentarsi al Tar di Trento per chiedere la revoca del decreto che ha sospeso di fatto l’ordinanza di abbattimento di JJ4 fatta dalla Provincia.

Oltre ai comuni interessati, ce ne sono anche altri che potrebbero aggiungersi e non sono proprio dietro l’angolo: dalla Vallagarina, dalle Giudicarie e da altri dell’Alto Adige.

Insomma, contro i ricorsi delle associazioni animaliste e ambientaliste si sta facendo un muro compatto da parte di chi il “problema orsi” lo vive quotidianamente.

Ed alcuni sindaci hanno persino minacciato di voler presentare le proprie dimissioni se non viene fatto nulla al riguardo.

E come dare loro torto? Se ordinanze e lavori di ordinaria amministrazione – che puntano a tutelare i cittadini – vengono continuamente fermati “dall’alto” – in effetti, che senso ha vestire il ruolo di sindaco?

Da Cles, nel mentre, è stato messo a disposizione degli interessati l’ufficio legale. Sì perché l’intenzione di procedere c’è tutta, sia verso il provvedimento su JJ4 che sulla “situazione orsi” in determinate aree.

