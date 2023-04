Insulti da parte degli automobilisti: i Vigili del Fuoco di Campodenno chiedono rispetto

Pubblicità

Pubblicità



Pare incredibile, ma purtroppo accade sempre più frequentemente che i vigili del fuoco volontari, che come dice il nome stesso sono volontari che mettono gratuitamente il proprio tempo a disposizione della popolazione intervenendo spesso in situazioni difficili e delicate, vengano insultati dagli automobilisti mentre si occupano di gestire il traffico in seguito a incidenti.

È il caso, ad esempio, dei Vigili del Fuoco volontari di Campodenno, i quali, attraverso il proprio profilo Facebook, hanno lanciato un appello per chiedere innanzitutto rispetto per le persone coinvolte nei sinistri stradali.

E poi anche per i pompieri stessi, persone che con impegno e professionalità fanno del loro meglio per garantire la sicurezza di tutti.

Pubblicità Pubblicità

«Spesso non ci si rende conto che in caso di gravi incidenti i tempi necessari ad effettuare i rilievi sono molto lunghi – scrivono i pompieri –. Vi chiediamo quindi di portare rispetto in primis alle persone coinvolte nell’incidente e anche a noi vigili del fuoco volontari, che abbiamo il compito di mettere in sicurezza il luogo dell’evento per tutto il tempo richiesto da sanitari e forze dell’ordine».

La speranza è che il messaggio sia arrivato, forte e chiaro, a chi si permette certe affermazioni.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità