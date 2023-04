Dietrofront con disdetta della nazionale svizzera di orienteering: «Finchè ci saranno gli orsi non verremo più in Trentino»

Pubblicità

Il problema orso comincia a pesare sul nostro turismo di montagna e cominciano ad arrivare le prime ripercussioni.

La nazionale giovanile svizzera di orienteering infatti ha rinunciato al proprio allenamento sull’altopiano della Predaia perché impaurita dalla presenza del plantigrado. «Dopo lunghissime riflessioni e chiarimenti – si legge nella nota della federazione elvetica – abbiamo deciso che non osiamo fare orienteering in Trentino al momento dopo questo micidiale attacco con l’orso. La decisione è stata incredibilmente difficile per noi, ma la situazione ci sembra davvero troppo incerta e la pressione dei genitori per annullare è aumentata in modo significativo. Proprio perché stiamo correndo nel bosco e non sappiamo come si svilupperà la caccia, abbiamo deciso a malincuore di annullare»

La disdetta è arrivata a Sfruz, alla residenza Casa Camillo, che avrebbe dovuto ospitare per una decina di giorni 45 persone.

Dopo quanto successo ad Andrea Papi però c’è stato il dietrofront anche per le molte preoccupazioni espresse dai genitori dei ragazzi. Ma non finisce qui, infatti la delegazione ha annunciato anche che non tornerà più in Trentino ad allenarsi finchè ci saranno in giro gli orsi.

Camillo Schwarz, affittacamere, ha dovuto ridare indietro la caparra di 2.000 euro e lamenta un danno superiore ai 10 mila euro.

“Chissà quanti altri verranno colpiti” – ha commentato al microfono di Franco Delliguanti per il tg di RTTR- “La gente va al mare per fare il bagno, viene in montagna per andare nel bosco. Non è colpa loro, la colpa è nostra, non dico di chi, ma è un problema gravissimo per il settore del turismo che bisogna risolvere».

