Arco, riscaldamento: ulteriore proroga fino al 26 aprile

Pubblicità

Pubblicità



Causa le basse temperature serali e notturne, una ordinanza del sindaco aveva già disposto la proroga fino al 17 aprile della possibilità di accensione degli impianti di riscaldamento a gas naturale, con il limite di sei ore e mezza al giorno.

Visto il perdurare del freddo, una ulteriore ordinanza estende tale proroga fino al 26 aprile compreso.

L’ordinanza riporta anche l’invito alla cittadinanza, agli amministratori condominiali e ai gestori di impianti a limitare l’accensione nelle ore più fredde, ricordando l’obbligo di non superare la temperatura di 17° C + 2° C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, e di 19° C + 2° C di tolleranza per tutti gli altri edifici.