A Spormaggiore una serata per parlare di fibra ottica

Pubblicità

Pubblicità



Una serata interamente dedicata alla fibra ottica.

Il Comune di Spormaggiore e Open Fiber hanno organizzato un incontro pubblico per presentare il piano pubblico “Banda ultra larga” per il cablaggio e la realizzazione di un’infrastruttura in fibra ottica.

L’appuntamento è per mercoledì 26 aprile alle 20.30 nell’aula magna delle scuole.

Pubblicità Attiva/Disattiva audio qui sotto

Pubblicità

Nel corso della serata interverranno il primo cittadino di Spormaggiore Mirco Pomarolli e il field manager di Open Fiber Enrico Lorenzon.

Open Fiber è concessionaria del bando pubblico di Infratel per la copertura delle aree bianche del Paese. Il piano, finanziato anche dalla Provincia Autonoma di Trento, consegnerà ai cittadini una rete moderna e a prova di futuro.

Nel corso della presentazione, Open Fiber racconterà le opportunità di sviluppo offerte dalla nuova infrastruttura in FTTH (Fiber To The Home) e spiegherà la struttura della rete e la procedura per accedere al servizio offerto.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità rel="nofollow"