Trovato morto dentro un furgone a Pietramurata

La tragedia si è consumata a Pietramurata nella mattinata di oggi, domenica 16 aprile. Un giovane di 27 anni di Parma è stato trovato morto da due amici in un furgone che si trovava nel parcheggio di una ex cava abbandonata a sud del crossodromo “Ciclamino” dove in questi giorni si corrono i mondiali di motocross.

Il giovane era arrivato a Pietramurata con il suo furgone attrezzato per dormire per seguire i Mondiali di motocross.

Da una prima ricostruzione fatta dai Carabinieri, giunti sul posto insieme ai sanitari e ai vigili del fuoco, si tratterebbe di una morte naturale. Sono comunque in corso degli accertamenti per capire lea cause della morte del giovane.

