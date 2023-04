Prima di andare nei boschi serve formarsi e informarsi

Pubblicità

Pubblicità



Egregio Direttore

Ai margini del bosco ci sono dei cartelli che andrebbero riscritti con consigli più rigidi data la presenza di animali selvatici.

I nostri nonni, bisnonni, ecc. ne raccontavano la presenza e, quindi i figli, i nipoti, amici, ecc. sono cresciuti con tale conoscenza e andavano nel bosco con più consapevolezza. Chi viene dalla città, si informa dai social, legge le indicazioni inserite nei cartelli.

A mio parere non bisogna mai dare nulla per scontato, serve sempre “formarsi e informarsi” chiedere alla forestale i posti più sicuro da frequentare. Ancor di più che a tutt’oggi la popolazione degli orsi è aumentata e ci sono lupi, cinghiali e la lince.

Pure io, nel bosco ci sono andata con il cane, questo dopo cento metri circa, ha iniziato a fare la tonda, cioè a girare in cerchio – trattasi di un segnale di pericolo – sono uscita subito dal bosco.

E, nel giorno stesso altri avevano avvistato mamma orsa con i piccoli. Non tanto tempo fa anche un ragazzino della bassa Val di Non aveva incontrato l’orso e aveva adottato le misure per uscire ‘indenne‘ dal bosco, perché? Bravo, che si era informato, aveva coltivato la prevenzione.

Pubblicità Pubblicità



Tante persone vanno nei boschi, a loro rischio e pericolo, anche non conoscendo i luoghi, si avventurano …e, ‘i nostri Angeli‘ i soccorritori, le unità cinofile, protezione civile, volontari, ecc. tanti li hanno riportati alle loro famiglie! Ma li hanno trovati privi di vita, nei dirupi, negli anfratti, nelle gole scoscese, nell’arco dell’anno. E non c’è nulla come l’ angoscia, che plachi un dolore cocente!

Emma Lago

Potete inviare le email al direttore da inserire nella rubrica «io la penso così» scrivendo a: [email protected] – (La vostra opinione conta, sempre…)

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità