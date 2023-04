Politiche del lavoro e formazione per l’artigianato: venerdì 21 aprile 2023 il seminario

Pubblicità

Venerdì 21 aprile 2023 dalle ore 9.00 alle 13.00 presso l’Aula Magna di TSM-Trentino School of Management si terrà il seminario dal titolo “Politiche del lavoro e formazione per l’artigianato al tempo del PNRR. Il valore delle sinergie pubblico-privato e gli scenari di sviluppo delle politiche attive a sostegno dei sistemi territoriali”.

A partire dai temi condivisi nella Cabina di Regia degli Stati Generali del lavoro della PAT, valorizzando l’esperienza realizzata negli ultimi anni nel promuovere azioni integrate di sistema, il seminario sarà occasione per discutere gli scenari evolutivi delle politiche del lavoro e della formazione nel settore artigiano nella fase di attuazione del PNRR con la prima messa a terra di Garanzia Occupazione Lavoratori (GOL) e, progressivamente, con la messa a regime dei diversi tasselli del Piano Nuove Competenze.

Tra gli argomenti che verranno affrontati, sia dai relatori del mondo accademico che nel dialogo tra le Parti sociali del settore, vi saranno: il ruolo degli attori pubblici e privati nelle politiche per il mercato del lavoro, le possibili sinergie nella attuale fase economica caratterizzata da skill mismatch e carenze di manodopera; il ruolo della formazione continua; l’analisi dei fabbisogni professionali e la valutazione della formazione; le prospettive della formazione come politica attiva a sostegno delle imprese artigiane; i giovani, il ricambio generazionale, l’apprendistato e gli strumenti di inserimento in azienda in ottica “duale” .

Nell’ambito dell’evento del 21 aprile 2023, i lavori verranno avviati dal saluto introduttivo dell’Assessore allo Sviluppo economico, Ricerca e Lavoro della Provincia, Achille Spinelli, oltre che da, Claudio Sala, e da Andrea De Zordo.

La mattinata proseguirà con la presentazione delle relazioni scientifiche del Prof. Vincenzo Bavaro, Università di Bari che relazionerà sul tema “Formazione e inquadramenti nelle relazioni collettive dell’artigianato”, dal Prof. Matteo Corti, Università Cattolica, “Il sistema italiano di formazione continua alla sfida della doppia transizione. Coordinate nazionali e declinazioni nell’artigianato trentino”, e dalla Dott.ssa Lilli Viviana Casano, Università dell’Insubria, “Dalle politiche attive alle tutele transizionali: il posto della formazione nella cornice del PNRR”.

Per maggiori informazioni e per iscriversi all’evento – L’evento potrà essere seguito, previa iscrizione, in presenza presso l’Aula Magna – TSM-Trentino School of Management in via Giusti 40 a Trento.

Coloro che risiedono fuori provincia e sono impossibilitati a partecipare in presenza non devono compilare il form di iscrizione, ma possono invece richiedere il link per la diretta streaming a questo indirizzo email: [email protected].

Al termine del Seminario ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. Per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione accedere alla pagina dedicata sul sito di Agenzia del Lavoro: www.agenzialavoro.tn.it/TESTI-AVVISI/Politiche-del-lavoro-e-formazione-per-l-artigianato-invito-alla-partecipazione