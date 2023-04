Il «nuovo» partito della Schlein e quell’esercito di tesserati Cgil che votano Meloni e Salvini

Pubblicità

Dopo anni alla ricerca di una identità, il PD targato Schlein, finalmente l’ha trovata, ma il programma della Schlein da qualche parte l’avevamo già sentito, ben prima del suo arrivo. Cannabis, Utero in affitto, migranti, patrimoniale, combattere i fascisti, cessione di sovranità ecc., in pratica il programma di + Europa. Bella novità insomma.

Ora abbiamo capito, il PD, senza identità, per averne una, rincorre le politiche e le idee di un partito che, forse, sta al 2%, cioè + Europa.

Quel poco che è rimasto di suo, per modo dire, cioè quello che non riguarda + Europa, il PD lo copia da Sinistra italiana /Verdi, anche loro al 2%.

Questo è “nuovo” PD targato Elly Schlein, è un Mix tra + Europa e Sinistra italiana /Verdi, un partito che si ispira a due partiti che raggiungono forse un 2% a testa.

Il Centro destra ringrazia, gli elettori di sinistra meno. Intendo quella sinistra moderata, europea, europeista, propositiva, dialogante, quel popolo di sinistra che alle 7 di sera dopo una giornata in fabbrica o negli ospedali prende il treno per tornare a casa rischiando di imbattersi nei migranti che spacciano oppure che tentano di rapinarli, quel popolo di sinistra che non vive nelle ZTL ma nelle periferie e che non possono più portare i propri figli a giocare nei parchi pubblici, quel popolo di sinistra che è per il valore della vita e che considera l’utero in affitto un mercato creato per sfruttare chi ha bisogno per accontentare chi ha i soldi per soddisfare un proprio desiderio, quel popolo di sinistra che ha i figli adolescenti e spera che non cominciano a farsi le canne.

Loro, questa sinistra, con i veri valori di sinistra, non hanno più una casa, non hanno chi li rappresenta. Specialmente ora che il progetto di un polo di centro, Azione ed Italia Viva, è abortito.

Ed ora dove andranno? Credo che la risposta si trovi nel libro di Luca Ricolfi, “La Mutazione”: le idee di sinistra sono migrate a destra, quindi, Fratelli d’Italia e Lega hanno conquistato un esercito di elettori ma con in tasca la tessera della CGIL.

Il popolo progressista, cioè, la sinistra non ideologica, è contro le politiche che la Schlein ha impostato per il nuovo PD. Però, Elly Schlein ha dalla sua gli autoproclamati intellettuali, pseudo giornalisti e ipotetici cantanti quindi, è soddisfatta di avere il sostegno di chi va in televisione con la delega in tasca per attaccare il Governo e il Centro destra ma non riesce a capire ed intercettare le persone che hanno sempre creduto nella sinistra.

Praticamente, sta lavorando per fare un Partito Radicale di Sinistra. Congratulazioni Elly Schlein, un vero capolavoro!

Forse la Elly dovrebbe leggere Antonio Gramsci, Pier Paolo Pasolini e rivedere i filmati di Enrico Berlinguer e Bettino Craxi. Loro, la sinistra la conoscevano, l’hanno creata ed insegnata, studia cara Elly e soprattutto, prima di mandare in TV i tuoi, costringili a studiare.

“Riapri la scuola di Frattocchie, ma questa volta, con l’obbligo di frequenza. Se hai problemi nel trovare i docenti, facci uno squillo, te li chiamiamo noi, Luca Ricolfi, Tommaso Cerno, Luciano Violante, Pierluigi Castagnetti, Marco Minniti.”

